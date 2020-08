ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, scuola: scontro Azzolina-Sindacati (22 Agosto)

Gli aggiornamenti giornalieri sui contagi Covid registrano un incremento di quasi mille casi in più, con nove decessi nelle ultime ventiquattro ore. L’evoluzione negativa dei numeri poteva esse contenuta se si fossero rispettate le regole cardine: distanziamento sociale, igienizzazione della mani e utilizzo della mascherina. A tal proposito, proseguono i tamponi per coloro che rientrano dalle ferie dai paesi esteri più a rischio, ma nell’occhio del ciclone finisce anche la regione Sardegna che, soprattutto a causa della sua movida, è diventata una dei principali focolai covid sul territorio italiano.

Ultime notizie, l’accusa del Ministro Azzolina

Il Governo, nella persona del ministro dell’istruzione Azzolina, accusa i sindacati di voler ostacolare e sabotare la ripartenza della scuola, dall’altra parte i sindacati caldeggiano il governo a prendersi le sue responsabilità, auspicando una riapertura in sicurezza e in presenza. Si tratta di un botta e risposta che cerca di far luce e di chiarire le direttive del governo per la gestione della ripartenza dell’anno scolastico. Tra il personale verrà individuato un referente Covid che si occuperà delle gestione di coloro che presentano sintomatologia tipica del Coronavirus, anche se la decisione sulla gestione del singolo caso è demandata all’uls regionale. Tra le direttive che più suscitano dubbi vi è la misurazione delle temperatura lasciata in carico alla famiglia.

Ultime notizie, Coronavirus: si studia il vaccino

Sono tre i vaccini da Coronavirus in fase avanzata: il russo, che la prossima settimana verrà testato su quarantamila volontari, tra cui molti in Messico; quello cinese che sarà sperimentato in Cile e poi quello tedesco e americano pronto per essere testato globalmente. A tal proposito, i due colossi farmaceutici presenteranno domanda di approvazione normativa già il prossimo ottobre, prevedendo di fornire circa cento milioni di dosi entro dicembre 2020.

Ultime notizie, Coronavirus: paura in Europa

In Europa la situazione resta preoccupante soprattutto in Spagna e Francia, anche se nuovi focolai vi siano anche in Germania, dove però è positivo il bilancio delle prime settime di scuola. L’India è il paese più contagiato dell’Asia, il terzo a livello mondiale solo dopo Stati Uniti e Brasile. Questi ultimi due paesi sono in fase discendente in termini di contagi. Appiattire le curve è l’obiettivo di tutti i governi, anche se aver il vaccino viene comunque dichiarata la priorità perché il presidente dell’OMS ammette che la pandemia non finirà da sola.

Ultime notizie, lockdown risvolto positivo per…

Il periodo del lockdown da pandemia 2020 ha sicuramente avuto un risvolto positivo dal punto di vista ambientale con cieli e fiumi più puliti, spostando di un mese in avanti il momento in cui, nel corso dell’anno il pianeta terra inizierà il debito nei confronti di Madre Terra in termini di risorse. A momento non viene messa in atto alcuna strategia per diminuire l’immissione nell’aria di CO2, sprecare meno cibo, catturare meno pesce, sfruttare meno il suolo. Andando avanti di questo passo nel 2030 avremo bisogno di due pianeti per soddisfare i nostri consumi: è importante quindi invertire la rotta, puntando su energie pulite e riducendo il consumo di carne, la cui produzione ha un forte impatto ambientale.

Ultime notizie, il caso Navalny

Relativamente al caso Navalny, i medici russi dichiarano che si è stabilizzato, ma la moglie si è rivolta alla corte europea dei diritti umani per ottenere il consenso per poterlo spostare in Germania, a Berlino, dove potrebbe avvalersi di cure ottimali che, la città ai limiti della Siberia, non sarebbe in grado di fornire. Navalny, conosciuto soprattutto per le campagne contro il presidente Putin, è in coma da quarantotto ore a fronte di un malore che lo ha colpito durante un volo aereo. I sostenitori di Navalny sostengono sia stato avvelenato, ipotesi avvalorata dai medici della struttura sanitaria dove si trova attualmente. L’ultima versione dei medici russi, che secondo i familiari serve e nascondere eventuali responsabilità, sarebbe invece quella di imputare il malore ad un disturbo metabolico.



