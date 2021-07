ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: sparatoria in una discoteca nel tarantino (22 luglio)

In aumento il numero dei nuovi casi di contagio secondo il bollettino. I tamponi totali effettuati sono stati 235,097 e a questi sono corrisposti 4.259 nuovi casi, con un leggero aumento anche del tasso di positività che ha raggiunto l’1,8%, I decessi sono stati 21 mentre i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 7 unità, con un saldo totale di 158. Salgono invece di 2 unità i ricoverati nei reparti ordinari con in totale 1.196 ricoverati. Il numero odierno dei guariti è stato di 2.235 e quindi il numero degli attualmente positivi è salito a 51.308.

MASCHERINE A SCUOLA PER BAMBINI DI 2 ANNI/ Sì dai pediatri Usa: non sono dannose

Ultime notizie, sparatoria con un ferito grave in una discoteca nel tarantino

Una sparatoria avvenuta nella tarda serata di martedì allo Yachting Club di San Vito, in provincia di Taranto, ha provocato il ferimento di 10 ragazzi di età compresa tra 18 e 28 anni. A innescare il litigio tra due gruppi di giovani sono state discussioni futili, poi la sparatoria per la quale è stato disposto il fermo di un uomo di 37 anni che aveva dei precedenti penali e che è stato notato dai video delle telecamere di sicurezza. Per lui l’accusa è di tentato omicidio, oltre ad altri reati minori come il porto illegale di armi. Uno dei feriti si trova in prognosi riservata con ferite gravi ed un secondo è ricoverato in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 21 luglio: numeri vincenti (229/2021)

Ultime notizie, assessore leghista del comune di Voghera fermato dopo l’uccisione di un 39enne marocchino

Massimo Adriatici, attualmente in carica come assessore alla sicurezza nella giunta leghista di Voghera è stato fermato per l’uccisione di un uomo di 39 anni, marocchino, avvenuta nella tarda serata di martedì al termine di una lite. Per lui c’è l’accusa di eccesso di legittima difesa. La lite si è svolta in Piazza Meardi dopo che Adriatici aveva chiamato la Polizia, dove ha svolto in passato il ruolo di Sovrintendente, in seguito alle molestie del marocchino a delle persone ad un bar della piazza. Secondo la versione dell’assessore leghista il colpo è stato esploso casualmente a seguito di uno spintonamento da parte dell’uomo ucciso, che aveva già avuto problemi con la giustizia in precedenza.

Claudia Fusani contro no vax/ "Si ammalano e finiscono in ospedale? Si paghino cure"

Ultime notizie, in Cina un diluvio si è abbattuto su una città dello Henan

La metropoli di Zhengzhou ha subito un vero e proprio diluvio di piaggia che ha causato notevoli danni e 25 morti. Le piogge torrenziali hanno causato l’evacuazione di circa 200mila persone che abitavano nella zona, mentre ci sono anche 7 dispersi. Bloccato anche un treno che stava viaggiando da Fuzhou per raggiungere Luoyang e aveva a bordo 900 persone. Oltre all’allagamento di varie strade della città e delle vicine campagne, sono rimasti bloccati anche la metropolitana ed altri servizi. Le autorità della zona hanno dichiarato lo stato di calamità.

Ultime notizie, tra due giorni il via alle Olimpiadi

Manca veramente poco all’apertura delle Olimpiadi di Tokyo, alle prese con casi di covid che hanno costretto a far disputare le gare a porte chiuse. In alcuni tornei a squadre sono già iniziate le prime partite come nel calcio femminile e nel softball dove la nazionale azzurra è stata sconfitta nella gara di esordio dagli Stati Uniti. Intanto nella riunione del CIO è stata decisa la sede delle Olimpiadi del 2032, che si svolgeranno a Brisbane, in Australia, 32 anni dopo l’edizione di Sidney.



© RIPRODUZIONE RISERVATA