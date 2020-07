ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Texas, 85 neonati positivi al coronavirus (19 luglio)

Ultime notizie: in Texas 85 neonati sono risultati positivi al coronavirus. Tutti gli episodi di contaminazione sono stati registrati nella contea di Nueces. Nella stessa zona una ventina di neonati nelle ultime tre settimane sono risultati positivi. Intanto negli Usa continuano a registrarsi numeri preoccupanti: con l’ultimo record che parla di 77mila nuovi contagi in 24 ore e almeno 17 Stati considerati “zone rosse”. Solo in Texas nelle ultime 48 ore si sono contati oltre 10 mila nuovi casi di coronavirus e 175 decessi. Nello stato della Florida è scattato il lockdown. A causa della diffusione della pandemia il governatore della California ha deciso di riaprire le scuole solo in autunno.

Incendio nella cattedrale di Nantes in Francia. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul luogo. Secondo le prime ricostruzioni da parte degli investigatori l’origine dell’incendio potrebbe essere dolosa. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per “dolo”: lo ha riferito il procuratore Pierre Sennes. All’interno della cattedrale le forze dell’ordine hanno rinvenuto tre inneschi in punti differenti. Allo stato attuale la Procura non esclude altre piste da seguire. Per identificare i responsabili dell’accaduto sono stati incaricati la polizia giudiziaria e diversi esperti di polizia tecnica-scientifica di Parigi. Al momento non c’è nessun indagato, con la polizia che sta esaminando i video delle telecamere posizionate all’interno ed all’esterno per ricostruire i fatti. Il premier francese Jean Castex, accompagnato dai ministri dell’Interno, Gerald Darmanin, e della Cultura, Roselyne Bachelot, sono giunti a Nantes per controllare le operazioni di spegnimento dei pompieri. Il presidente Emmanuel Macron ha espresso alla stampa pareri di elogio nei confronti dei vigili del fuoco per aver salvato un gioiello storico della Città dei Duchi .

ULTIME NOTIZIE: COPRIFUOCO A MIAMI BEACH

A Miami Beach è scattato il coprifuoco a causa degli assembramenti verificatesi nell’ultima settimana. Dalle 8 di sera fino alle 6 del mattino le persone dovranno rimanere nelle proprie case. Nelle altre zone limitrofe della città il coprifuoco inizierà dalle 7 del mattino fino alle 10 di sera. Il provvedimento restrittivo resterà in vigore per almeno due settimane. Le attività ritenute non essenziali sono state chiuse per motivi di sicurezza. Ocean Drive è stata chiusa al traffico. Sono stati chiusi gli esercizi commerciali non ritenuti essenziali, i ristoranti e pub. I ristoranti possono continuare ad esercitare solo per le consegne a domicilio. Le autorità sanitarie hanno registrato a Miami nelle ultime 24 ore un nuovo record giornaliero di infezioni da coronavirus: 90 casi positivi e 10 decessi. Le istituzioni hanno preso in considerazione l’idea di un nuovo lockdown per quattro settimane.



