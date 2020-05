ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Trump ai ferri corti con la Cina (31 maggio)

Pubblicità

Pesante attacco del Presidente degli Stati Uniti contro la Cina. Trump vuole sanzionare Pechino per non avere assicurato l’autonomia di Hong Kong. Sono nate numerose contestazioni nei confronti del Paese asiatico per la sicurezza nazionale. Dopo settimane di tensioni l’America minaccia sanzioni contro i membri del partito comunista di Hong Kong per aver violato i patti sull’autonomia dell’ex colonia. Il Presidente degli Stati Uniti ha imposto il divieto di ingresso in America ai cinesi considerati “pericolosi” per la nazione. Inoltre Pechino sarebbe stata accusata di aver violato le intese con Washington. Per tutte le accuse rivolte alla Cina Trump ha dichiarato la fine delle agevolazioni specificate nello statuto speciale di cui beneficiava Hong Kong. Infine, sulla questione Covid 19, Trump ha dichiarato alla stampa che la Cina è la sola responsabile dei decessi patiti dal mondo ed ha annunciato la chiusura dei rapporti con l’Oms. Per la Casa Bianca l’Organizzazione mondiale della Sanita’ non ha fatto nulla o poco per contrastare la diffusione del coronavirus, a partire dalle riforme sanitarie. Trump ha annunciato di destinare i fondi inizialmente riservati all’Oms a tutti quei Paesi in stato di emergenza sanitaria. La responsabilità di Pechino è quella di aver celato al mondo il virus, causando la morte di migliaia di persone e gravi danni economici.

ULTIME NOTIZIE, GRECIA RIAPRE RIPORTI, MA NON PER L’ITALIA

Il quotidiano kathimerini ha annunciato che la Grecia dal 15 giugno riaprirà gli aeroporti internazionali. I Paesi che potranno visitare la Grecia sono 29: Australia, Austria, Nord Macedonia, Bulgaria, Corea del Sud, Albania, Germania, Estonia, Israele, Cina, Cipro, Lettonia, Libano, Lituania, Malta, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Danimarca, Ungheria,Croazia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca , Romania, Serbia, Finlandia, Svizzera, Giappone. Per i Paesi che non sono nella lista c’è il divieto di ingresso, dunque anche per l’Italia. Il Ministero della Salute ha redatto la lista sulla base dei dati epidemiologici rilasciati dal Comitato nazionale sulle malattie contagiose. I turisti provenienti dai 29 Paesi verranno sottoposti ad accertamenti sanitari a campione. Coloro che risulteranno positivi ai test del tampone verranno immediatamente isolati e successivamente trasferiti nel Paese d’origine.

ULTIME NOTIZIE, SCIMMIE FUGGONO DA LABORATORIO CON CAMPIONI CORONAVIRUS

Alcune scimmie hanno rubato in un laboratorio quattro campioni di sangue contagiato dal coronavirus. L’episodio si è verificato al Medical College di Meerut. La rapina è avvenuta in assenza dei tecnici del laboratorio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una scimmia avrebbe rotto un campione all’interno del laboratorio. Un’altra sarebbe stata vista masticare su di un albero un kit per il test del coronavirus. Le autorità sanitarie hanno paura che le scimmie possano diffondere in tutto il Paese il virus.



