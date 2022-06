Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina: Russia rimuove il generale Dvornikov

Le ultime notizie riguardanti la guerra in Ucraina non sembrano promettere nulla di buono. Mosca ha fatto sapere di essere pronta a riprendere i negoziati, ma ha spiegato che “Ci vuole rispetto”, forse alla luce delle dichiarazioni del presidente ucraino, Zelensky, che ha detto: “La vittoria sarà nostra”. Intanto è tornato allo scoperto Medvedev, ex presidente ucraino ‘Tenere conto di sovranità e preoccupazioni russe’ Si combatte in particolare nella città di Severodonetsk, dove l’esercito ucraino ha ottenuto qualche successo anche se la regione del Donbass è di fatto in mano a Mosca. Il consiglio dell’Unione Europea, intanto, ha adottato formalmente il sesto pacchetto di sanzioni, mentre l’Onu ha fatto sapere che ‘La guerra non avrà vincitori’. Infine da segnalare la decisione del Cremlino di rimuovere il generale sul campo Dvornikov, sostituendolo dopo 100 giorni.

E’ una confessione choc quella della 32enne babysitter, la presunta responsabile del ferimento di un bimbo di 13 mesi, caduto dopo essere stato lanciato dalla finestra. “L’ho preso e l’ho lanciato dalla finestra”, avrebbe spiegato la stessa, riferendosi al piccolo tutt’ora ricoverato presso l’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita. “Non so perché l’ho fatto, ho avuto un malore, una sorta di catalessi”, ha raccontato ancora nelle dichiarazioni spontanee la donna, accusata di aver gettato il piccolo dalla finestra del secondo piano dell’abitazione di Soliera, in provincia di Modena. La 32enne è stata arrestata negli scorsi giorni, e ieri mattina è arrivata la conferma dopo l’udienza di convalido del fermo: è rinchiusa presso il Sant’Anna di Modena. A breve potrebbe essere richiesta una perizia psichiatrica.

Ultime notizie, 35enne italiano investito e ucciso da polizia a Palma

Choc in quel di Palma di Maiorca, in Spagna, dove un 35enne italiano è stato investito e ucciso dalla polizia locale. L’incidente, notizia emersa ieri, sarebbe avvenuto nella notte fra l’1 e il 2 giugno, e non sono ancora state accertate le cause: si sa solo che la volante delle forze dell’ordine ha investito tre passanti, fra cui anche Mario Decandia, un cameriere italiano che da anni lavora alle Isole Baleari. Secondo le prime informazioni la vittima stava passeggiando con due colleghi alla fine del turno di lavoro, quando è stata appunto investita: soccorso in condizioni disperate è stata ricoverata presso l’ospedale universitario di Son Espases, dove è però deceduta per le gravissime ferite riportate. Feriti i due colleghi di lavoro che erano con lui.

Ultime notizie, Papa Francesco e il nuovo messaggio di pace

Papa Francesco è tornato ieri allo scoperto, appellandosi nuovamente alla pace in Ucraina, a esattamente 100 giorni dallo scoppio del conflitto. “I cristiani devono essere testimoni di pace e possono farlo se sono uniti, non gli uni contro gli altri”, le parole del Santo Padre, durante l’udienza ad una delegazione di giovani sacerdoti e monaci di Chiese ortodosse orientali, così come riferito dal sito dell’agenzia di stampa Ansa. Bergoglio ha poi aggiunto: “Oggi ancora il mondo attende, anche inconsapevolmente, di conoscere il Vangelo di carità, libertà e pace che noi siamo chiamati a testimoniare gli uni insieme agli altri, non gli uni contro gli altri o gli uni lontano dagli altri”. In chiusura Papa Francesco ha ringraziato i religiosi “per tutti i semi di amore e di speranza sparsi” in varie regioni “ancora segnate da conflitti troppo spesso dimenticati”.











