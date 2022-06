Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Ue: sì alla candidatura di Ucraina e Moldavia

E’ cominciato da poco il 121esimo giorno di guerra in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, citato dalla Tass, ha fatto sapere che un piano di pace “potrà essere redatto solo dopo che Kiev avrà soddisfatto tutte le richieste della Russia”. Intanto la Germania ha attivato il piano di emergenza sul gas, e il vicecancelliere e ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck ha spiegato: “Dobbiamo ridurre l’uso del gas già d’estate”. Da segnalare l’ennesimo appello di Zelensky all’Occidente per avere più armi per poter fermare “l’armata diabolica di Putin”, mentre l’ex presidente Medvedev è tornato a sparare a zero dicendo: “Senza offesa per nessuno, ma è evidente a tutti che Mario Draghi non è Silvio Berlusconi e Olaf Scholz non è Angela Merkel. Si tratta di persone nuove e di una nuova era di governo, a mio avviso tutt’altro che ottimale. l problema della degenerazione della politica europea – aggiunge – è soprattutto legato al fatto che è diventata una pallida riserva dei solisti americani. Charles de Gaulle potrebbe opporsi a qualsiasi presidente americano. E ora quali europei lo faranno senza stringersi la mano? Non pensano al futuro. Sono limitati solo dai loro flaccidi obiettivi elettorali”. Da segnalare infine, l’arrivo del sì dell’Ue, alla candidatura per Ucraina e Moldavia: “Oggi è un buon giorno per l’Europa”, ha commentato la von der Leyen, mentre Macron ha aggiunto: “È un segnale molto forte alla Russia”.

L’impennata dei casi di covid è stata certificata anche dal bollettino settimanale della Fondazione Gimbe, noto think tank meneghino guidato da Nino Cartabellotta. Le rilevazioni relative all’ultima settimana (15-21 giugno) hanno registrato un’impennata del ben 58.9 per cento rispetto a sette giorni fa. In crescita anche gli ospedalizzati, a cominciare dai ricoveri ordinari, +14.4%, arrivando fino alle terapia intensive, pari al 12.6%, per un totale di oltre 700 posti letto in più occupati in dieci giorni. In totale i contagi sono stati 255.442 negli scorsi sette giorni e l’aumento è stato generalizzato, diffuso cioè in tutte le regioni in maniera piuttosto omogenea. Inoltre, in 105 province italiane si registra un incremento percentuale dei nuovi casi e l’incidenza superiore ai 500 casi per 100.000 abitanti in 16 province. La buona notizia giunge comunque dai decessi, che sono calati del 19 per cento.

E’ iniziato come previsto nella giornata di ieri il summit fra capi di stato dell’Ue in quel di Bruxelles, presente ovviamente anche il nostro presidente del Consiglio, Mario Draghi. Tanti gli argomenti all’ordine del giorno, a cominciare dal price cap, il tetto massimo per il costo del gas, e a riguardo l’agenzia Ansa ha potuto visionare la bozza del testo delle conclusioni del Consiglio europeo in cui si legge: “nel contrasto all’uso come arma del gas da parte della Russia e richiamando le conclusioni del 31 maggio, invita la Commissione a perseguire nei suoi sforzi nell’assicurare le forniture energetiche a prezzi accessibili”. Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha invece parlato di Ucraina, spiegando: “E’ un momento decisivo per l’Unione europea. Sono fiducioso che oggi daremo lo status di candidato all’Ucraina e alla Moldavia e esprimeremo una chiara e forte prospettiva europea per la Giorgia”.

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, è tornato ieri allo scoperto, parlando della guerra in Ucraina. In occasione della sessione inaugurale della Conferenza nazionale della Cooperazione allo sviluppo, il capo dello stato ha spiegato: “Il conflitto scatenato da Mosca per anacronistiche velleità di potenza richiede una risposta netta, unitaria e solidale, al fine di giungere al ripristino di condizioni di pace”. Quindi ha proseguito: “Il contributo delle comunità di cittadini stranieri presenti in Italia” è “prezioso” per “la conoscenza fra i nostri Paesi”. Poi Sergio Mattarella ha proseguito: “Il lavoro degli immigrati genera ricadute positive nel funzionamento del nostro sistema produttivo e di welfare, e insieme contribuisce allo sviluppo dei Paesi di origine. Le rimesse generate nel mondo verso i Paesi a reddito basso e medio ammontano soltanto nel 2021 a circa 550 miliardi di euro”. In chiusura il massimo esponente italiano ha spiegato: “La pandemia ha reso evidente che in un mondo interconnesso non esistono soluzioni locali a sfide globali, come quelle dell’emergenza sanitaria, dei cambiamenti climatici, della povertà estrema, dell’insicurezza alimentare”.











