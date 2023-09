Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, vertice di maggioranza: deficit verso il 5%

Nella serata di ieri si è tenuto un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato. La prossima manovra finanziaria sarà “complessa”, fanno sapere fonti accreditate, ed inoltre si è ribadita la compattezza della coalizione che “ha affrontato brillantemente l’ultimo anno nonostante i tentativi di divisione e sabotaggio”.

I conti stanno però peggiorando, segnala TgCom24.it, la crescita tiene ma le spese aumentano di conseguenza aumenterà anche il deficit pubblico, verso il 5%, mezzo punto in più del previsto, dato come evento molto probabile. In ogni caso l’orizzonte per ridurre il deficit resta la legislatura, quindi non sarà questa la manovra attraverso cui realizzare in toto le promesse elettorale. Ci sarà spazio per il taglio del cuneo e non molto altro.

Torna nuovamente a salire sopra i 2 euro al litro la benzina. Un incremento di prezzo dovuto alla decisione di Arabia Saudita e Russia di prolungare fino alla fine dell’anno i tagli alla produzione di petrolio, con la conseguente crescita del Brent a 90 dollari al barile. Quello di ieri è stato il quarto giorno consecutivo, spiega TgCom24.it, in cui la benzina ha incrementato il suo prezzo sulla rete italiana dei distributori.

Secondo Staffetta Quotidiana che elabora i dati dell’Osservatorio Prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, al self service il prezzo al litro della verde è stato di 1,959 euro/litro, mentre quello del diesel self service a 1,864 euro/litro. Il servito, invece, segnala benzina a 2,094 euro/litro, il diesel a 2,000 euro/litro, il Gpl a 0,703 euro/litro, il metano a 1,396 euro/kg, il Gnl a 1,250 euro/kg. Come sempre più alti i prezzi sull’autostrada: benzina self service a 2,028 euro/litro (servito 2,276), gasolio self service a 1,946 euro/litro (servito 2,203), Gpl 0,843 euro/litro, metano 1,528 euro/kg, Gnl 1,249 euro/kg.

Ultime notizie, le indagini sulla morte dell’infermiera di Primavalle

Proseguono le indagini in merito all’omicidio della 52enne Rossella Nappini, infermiera di Primavalle. In carcere vi è il 45enne Adil Harrati, marocchino che avrebbe avuto in passato una storia con la vittima: l’ha uccisa senza pietà con 20 coltellate, lasciandola nell’androne del palazzo dove abitava la donna. Come si legge su TgCom24.it, secondo chi indaga non è da escludere la pista economica, quindi non quella passionale, anche se è ancora presto per giungere a conclusioni affrettate.

La cosa certa è che l’uomo è accusato di omicidio volontario e il pubblico ministero gli ha contestato anche l’aggravante della premeditazione. Di conseguenza l’assassino, che si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, a Roma, rischia l’ergastolo nel caso in cui venisse accertato che avesse programmato il delitto.

Ultime notizie Palermo: abusi e violenze su minori, 4 arrestati

Choc a Monreale, in provincia di Palermo, dove 4 persone sono state arrestate con l’accusa di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, lesioni personali, con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di discendenti, con abuso di autorità e nei confronti di minori di 10 anni. Le indagini, come riferisce RaiNews, hanno portato ad un “grave quadro indiziario” a carico degli indagati in merito ad alcuni episodi di violenza sessuale nei confronti di bambini, commessi fra il 2011 e il 2023.

Le vittime sarebbero state due sorelle che ora avrebbero rispettivamente 13 e 20 anni, e si tratta di reati commessi all’interno dello stesso nucleo famigliare. In manette sono finite tre uomini e una donna, tutti congiunti delle due ragazzine. La donna non avrebbe commesso direttamente i reati ma è stata arrestata in quanto era a conoscenza dei fatti ed avrebbe tollerato gli abusi.

Ultime notizie, tragedia sulle Dolomiti di Cortina

Un base jumper di nazionalità australiana è morto ieri precipitando dalle Tofane e schiantandosi nel Canalino del prete. L’allarme per la morte del 38enne è stato dato da due suoi connazionali che dovevano lanciarsi dopo di lui, ma sono rimasti scioccati dalla sua caduta. Le operazioni di recupero della salma sono state difficoltose in quanto il cadavere era terminato sotto a dei cavi elettrici, per cui sono intervenuti dei soccorritori che sono riusciti a trasportarlo in un punto sicuro dove è stato prelevato dall’elicottero del Suem 118 partito da Pieve di Cadore.

Ultime notizie, la guerra Ucraina – Russia

Mentre il segretario di stato degli USA, Blinken è arrivato a Kiev, per annunciare ancora aiuti all’Ucraina, si sono registrati attacchi da parte di missili russi su una città del Donetsk, che hanno provocalo la morte di 17 persone. Altre esplosioni si sono avute a Odessa, e dei pezzi di droni russi sono precipitati nel territorio della Romania, che ha accusato la Russia di aver violato la sovranità di un Paese appartenente alla Nato.

Ultime notizie, la morte di Giuliano Montaldo

Giuliano Montaldo il famoso regista e sceneggiatore, è morto oggi all’età di 93 anni a Roma. il regista ha diretto molti film di grande successo tra i quali si ricordano “Sacco e Vanzetti” e “L’Agnese va a morire”. Montaldo aveva lavorato anche per la televisione dirigendo le 8 puntate del kolossal “Marco Polo”. Montaldo apparteneva alla scuola del Neorealismo e la sua formazione era avvenuta nel dopoguerra, e nel corso degli anni era apparso anche come attore in alcune pellicole.

Negli anni della IIa guerra mondiale aveva anche fatto parte di alcune brigate partigiane dopo essere scappato da un rastrellamento dei fascisti. Il suo esordio come regista risale al 1961, dopo aver lavorato in diversi film diretti da Pontecorvo. Montaldo aveva una grande passione per l’opera lirica ed è stato presidente di Rai Cinema. Carlo Azeglio Ciampi lo nominò, nel 2002, Cavaliere di Gran Croce.

Ultime notizie, tre feriti sull’elicottero precipitato in Valtellina

Un elicottero che aveva a bordo il pilota e due tecnici, è precipitato in Valtellina e i tre occupanti, feriti, sono stati recuperati dai soccorritori nel corso della notte. L’elicottero è precipitato mentre si trovava a circa 1700 metri di quota, mentre era nel territorio del comune di Gerola Alta, in provincia di Sondrio. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Per portare soccorsi sono intervenute varie squadre con 15 tecnici e alcuni sanitari. Il pilota dell’elicottero è di nazionalità svizzera ed è risultato quello ferito più gravemente, mentre i due tecnici sono di nazionalità italiana.

Ultime notizie, violenti temporali sulla Grecia, sulla Bulgaria e sulla Turchia

Violenti temporali, che hanno causato inondazioni e 7 vittime complessive, hanno colpito tre stati, la Grecia, la Turchia e la Bulgaria. Le inondazioni hanno travolto anche un campeggio in Turchia, nella provincia di Kirklareli e in diverse zone è stato proclamato lo stato di emergenza. Oltre ai morti si contano 4 dispersi, le cui ricerche sono ancora in corso. Alcune strade allagate anche nella capitale turca, Istanbul, mentre in Grecia è stata vietata la circolazione, da parte della polizia, nella città di Volos.











