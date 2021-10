Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: vigilia elezioni, Lucano impresentabile (2 ottobre)

Vigilia di elezioni in numerose città d’Italia. Mentre sta terminando la caccia al voto sia nelle grandi città che nei piccoli comuni chiamati al voto il 3 e 4 ottobre, la Direzione Nazionale Antimafia ha comunicato i nomi di 9 persone che sono considerati “impresentabili” nelle schede elettorali. Tra queste, come era prevedibile in base alle ultime notizie, anche l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, che si era candidato per le elezioni regionali nella sua Calabria. È stato infatti condannato a tredici anni e due mesi di carcere per la questione relativa alla gestione illegale dei migranti nella «città dell’accoglienza».

Ore di riconciliazione, intanto, per il centrodestra. Dopo lo “sgarbo” di Milano dove i due leader Meloni e Salvini non si sono incontrati, oggi i due si sono ritrovati ad una manifestazione a Roma per la chiusura della campagna elettorale del loro candidato alle comunali, Michetti, e sono stati fotografati abbracciati, come a dimostrare la ritrovata concordia dopo le voci che si erano sparse dopo il mancato incontro di Milano. In una dichiarazione rilasciata dopo le foto il leader della Lega ha dichiarato che “siamo destinati a governare insieme”.

Nel bollettino odierno del Coronavirus il numero dei nuovi casi registrati è stato di 3.405, con una discesa sia rispetto al dato di ieri che a quello della settimana scorsa. Il tasso di positività è dell’1,16% su 293.469 tamponi effettuati. Per quanto riguarda i ricoveri, sono in calo in entrambe le tipologie: 11 unità in meno nelle terapie intensive e un totale aggiornato di 429; 87 in meno nei ricoveri ordinari con un totale di 3.118. I nuovi morti sono 52.

Intanto è stato chiarito che gli operatori sanitari non avranno l’obbligo della terza dose di vaccino, mentre si pensa ad una somministrazione “eterologa” per chi ha ricevuto vaccino non riconosciuti dall’Aifa. Una soluzione che permetterebbe di regolarizzare molti lavoratori stranieri che hanno necessità del green pass dal prossimo 15 ottobre.

Armando Zamparini, figlio minore di Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo Calcio, è stato trovato morto in una camera d’albergo a Londra dove si trovava per motivi di studio. Aveva soltanto 23 anni.

Le circostanze del decesso del giovane sono ancora da chiarire, ma in base alle ultime notizie che trapelano si fa strada l’ipotesi che si tratti di problemi cardiocircolatori dei quali Armando Zamparini soffriva. La polizia londinese sta comunque portando avanti le indagini sulla morte, mentre i genitori Maurizio Zamparini e Laura Giordani sono immediatamente partiti alla volta della capitale inglese.

Ultime notizie, bambino accoltellato in provincia di Perugia

Nel pomeriggio di oggi a Città della Pieve, un bambino di 2 anni morto è stato adagiato sul nastro trasportatore della cassa di un supermercato da una donna ungherese di 44 anni che ha chiesto aiuto.

Il bimbo, che aveva un’età di 2 anni, è stato ferito con molti colpi di arma da taglio sia al torace che al collo. Quando sul posto sono arrivati ambulanza e sanitari, il bambino era già morto e la madre era in evidente stato confusionale. La madre, che abita a Chiusi, in provincia di Siena, presso dei conoscenti, ora si trova presso la caserma di Città della Pieve. Da chiarire la dinamica di quello che si presume essere un omicidio.

Ultime notizie, caccia a Matteo Messina Denaro

Per cercare di catturare Matteo Messina Denaro, uno dei latitanti mafiosi più pericolosi, la polizia ha eseguito 20 perquisizioni utilizzando circa 150 agenti appartenenti alle varie squadre mobili dell’isola da Palermo ad Agrigento e Trapani. Il boss è latitante dal 1993 e le perquisizioni hanno riguardato case ed altre proprietà di soggetti che si pensa possano essere fiancheggiatori del latitante.

Il volto del capo di Cosa Nostra, nelle scorse ore, è stato mostrato in un video registrato nel 2009 ad Agrigento. Si tratta dell’unica immagine a disposizione degli inquirenti dall’inizio della latitanza ad oggi.



