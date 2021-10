Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 ottobre/ -129 ricoverati, positività 1.2%

E’ l’1 ottobre 2021, primo giorno del mese, e anche oggi, attorno alle ore 17:30, scopriremo il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Obiettivo, analizzare tutti i nuovi dati riguardanti la pandemia di covid, a cominciare dalla situazione negli ospedali, quindi i nuovi contagi e i decessi. Prima di scoprire l’ultimo report rivediamo il bollettino diramato ieri, che ha mostrato 3.804 nuovi contagiati da covid a fronte di 308.836 tamponi.

Il tasso di positività, il rapporto fra i due precedenti numeri, è stato in leggera salita all’1.2% (+0.1), mentre le vittime per coronavirus sono state 51. Continua ad essere positiva la situazione negli ospedali italiani, tenendo conto che in terapia intensiva, dove vi sono i pazienti più gravi, il numero di allettati è diminuito di 10 unità (totale 440), mentre in area medica il calo è stato ben più marcato, -119, per un totale di 3.198 pazienti ricoverati con sintomi covid. Infine, per quanto riguarda le regioni, si segnalano i 401 nuovi contagiati della Lombardia (qui il bollettino di ieri regionale).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 OTTOBRE, IL PUNTO DI SILERI

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il sottosegretario alla salute, il dottor Pierpaolo Sileri, in quota Movimento 5 Stelle, che in merito alla possibilità di eliminare del tutto l’uso delle mascherine, quindi anche nei luoghi al chiuso, ha spiegato: “I numeri di queste settimane – le sue parole riportate dall’edizione online de Il Giorno – dopo le riaperture non solo delle scuole ma di tutte le attività, stanno andando molto bene, come confermato dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, ed è chiaro che andando avanti con la vaccinazione, se i numeri dovessero mantenersi così o addirittura abbassarsi, anche le quarantene dovranno essere ridotte per i vaccinati, così come nel tempo abbandoneremo distanza e mascherina. Le tempistiche? Non domani – ha precisato e concluso – ma quando la vaccinazione sarà andata avanti e i numeri saranno ulteriormente migliorati”.

