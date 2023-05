Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Zelensky a Roma: vedrà il Papà, Mattarella e Meloni

Il presidente dell’Ucraina, Zelensky, è atteso oggi in quel di Roma. Come si legge su TgCom24.it si recherà al Quirinale dove incontrerà il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, e pare anche Papa Francesco oltre al presidente del consiglio, Giorgia Meloni. La visita rientra in un tour europeo che porterà Zelensky anche a Berlino per un vis a vis con il Cancelliere Scholz.

76enne italiano ucciso in Marocco/ Spedizione punitiva di una banda: è mistero

Si tratta della prima volta che Zelensky mette piede nel nostro Paese da quando è scattata l’invasione della Russia, e dopo aver visitato nei mesi scorsi Washington, Londra, Parigi, Bruxelles, oltre ad Helsinki e L’Aia, dove si è recato di recente. Ovviamente la visita a Roma di Zelensky non è stata annunciata ne “sponsorizzata” con largo anticipo per motivi di sicurezza. Secondo alcune fonti parlamentari nella giornata di domani potrebbe vedere Giorgia Meloni, molto probabilmente a Palazzo Chigi.

Setta dei digiuni in Kenya: 179 morti/ “Si astenevano dal cibo per poter vedere Gesù”

Ultime notizie, Meloni: “Donne devono poter diventare madri lavorando”

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato nella giornata di ieri presso gli Stati generali della natalità. Il premier si è soffermata sul tema della maternità dicendo: “Viviamo in un’epoca nella quale parlare di natalità, maternità, famiglia è sempre più difficile sembra un atto rivoluzionario”.

E ancora: “Eravamo stati avvertiti: batterci per dimostrare che le foglie d’estate sono verdi o due più due fa quattro, bisogna avere coraggio per sostenere cose fondamentali per la nostra società, ma a questa sala non il coraggio non difetta”, ha detto ancora il premier, sottolineando che quella demografica “è una sfida che portiamo avanti non con impostazione dirigista, ma con l’approccio sussidiario, di chi crede che il compito dello Stato sia creare le condizioni favorevoli, con l’ambiente normativo e soprattutto sul piano culturale, alla famiglia, all’iniziativa, allo sviluppo, al lavoro”.

Papa Francesco “Signora voleva che benedissi il cane”/ “L'ho sgridata e le ho detto…”

Ultime notizie, Bandiere Blu 2023: 226, +16

Sono state assegnate le Bandiere Blu 2023, i mari e i laghi più puliti d’Italia. In totale sono state 226 le località premiate, a riconoscimento del loro ambiente salubre, di conseguenza si tratta di 16 bandiere blu in più rispetto al 2022 quando si erano fermate a 210. 17 gli ingressi totalmente inediti e nelle 226 località italiane sono comprese 458 diverse spiagge, per un totale dell’11 per cento di tutte le spiagge premiate a livello mondiale.

Assegnate anche 84 bandiere blue ad approdi turistici. Tale riconoscimento viene assegnato dalla Fee, acronimo di Foundation for Environmental Education, una Ong internazionale per l’educazione alla sostenibilità con sede in Danimarca e presente in 81 paesi. Il “premio” viene dato alle località marine e lacustri in base di una serie di parametri fra cui la pulizia delle acque, ma anche la gestione dei rifiuti, piste ciclabili, aree verdi, servizi sulle spiagge, strutture alberghiere e molto altro.

Ultime notizie, 600 Comuni al voto

Ultime ore di appelli in vista delle amministrative: quasi 600 comuni al voto domenica e lunedì. Berlusconi ha rivolto un appello agli italiani invitandoli ad andare a votare, poiché: “chi non vota lascia agli altri la possibilità di decidere sul futuro del proprio comune e della propria città”.

La premier del PD Elly Schlein si è recata a Pisa dichiarando di essere ottimista riguardo una possibile alleanza con il Movimento 5 stelle. Giuseppe Conte ad Altamura prende le distanze dalla Schlein dichiarando che: “un’alleanza con il PD è impossibile a causa delle numerose divergenze, a partire dalla posizione riguardo la guerra in Ucraina”.

Ultime notizie, inflazione e caro affitti

L’aumento dell’inflazione e dei tassi di interessi frena i consumi rispetto a un anno fa. Secondo un rapporto del Censis le famiglie tornano a risparmiare, infatti, nonostante l’occupazione stia tenendo e contemporaneamente stia continuando il calo del costo della benzina e del gas, gli italiani hanno paura di non riuscire a far fronte al futuro.

Il caro affitti che affligge gli studenti è diventato un tema di confronto politico, il governo ha sbloccato 660 milioni di euro del PNRR da investire entro i prossimi 3 anni per gli alloggi universitari, dopo la protesta dei giovani in difficoltà che dilaga da una settimana in tutta Italia.

Ultime notizie, 94enne sventra stupro a Milano

Un signore di 94 anni è riuscito a sventare lo stupro che stava per compiersi a Milano, l’uomo non ha esitato un attimo a correre in soccorso della vicina di casa, riuscendo da solo a fermare il maniaco. Il signore ha utilizzato una scacciacani per intimorire il giovane di origini straniere finché non sono arrivati i carabinieri.

Ultime notizie, fra Fast & Furious e i concerti

In anteprima mondiale è stato presentato davanti al Colosseo il nuovo capitolo della saga, Fast&Furious 10, girato quasi completamente nella capitale italiana. Il film uscirà nei cinema il 18 maggio e i protagonisti sono stati intervistati dimostrandosi entusiasti dell’opportunità di girare in una città così splendida. Un’estate piena di grandi concerti dal vivo: Vasco Rossi, Coldplay, Bruce Springsteen, Bob Dylan e Maneskin.











