Ultimo e Federica Lelli di nuovo insieme/ La foto conferma ma il web si spacca!

Si erano lasciati quando mancava poco all’inizio del Festival di Sanremo 2019, ma oggi sembra essere tornato il sereno tra il cantante Ultimo e Federica Lelli. Dopo gli avvistamenti delle ultime settimane, la conferma del loro ritorno di fiamma lo danno proprio loro attraverso Instagram. Ultimo ha infatti pubblicato sul noto social network una foto in primo piano con la bella Federica. I due sono in piscina, ancora bagnati dopo un tuffo, e sorridono alla camera mentre scattano questa foto che ha scatenato migliaia e migliaia di like da parte dei follower. Solo pochi giorni fa, il settimanale Chi li ha beccati insieme su una barca. “Clamoroso! Ultimo e Federica sono di nuovo insieme e innamorati più che mai.” annunciava il settimanale diretto dal settimanale Chi.

Ultimo e Federica Lelli di nuovo insieme, accuse per lei

Ultimo e Federica Lelli sono tornati insieme e i fan del cantante romano sono in delirio. Centinaia di commenti quelli che la coppia sta ricevendo in queste ore su Instragram. Eccone alcuni: “Inizio a credere nell’amore!”, e ancora “Bellissimiii, non ci posso credere, mi fate sentire male!”, “Finalmente, ora posso vivere felice”, “L’amore trionfa”. I fan sono al settimo cielo ma c’è anche chi trova che il comportamento di Federica non sia proprio dei più coerenti. “Questa ragazza è proprio incoerente – scrive una fan di Ultimo – prima dice che non ha tempo per vederlo a causa degli impegni di lui, poi ci si rimette l’estate stessa. La coerenza tesoro la conosci?”





