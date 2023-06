Ultimo giorno di scuola a Milano/ Fumogeni e pedalate notturne per festeggiare

A Milano, la scuola è finita oggi, giovedì 8 giugno. L’ultimo suono della campanella che segna l’inizio delle vacanze estive ma, prima ancora, il momento dei festeggiamenti a base di gavettoni e trombe da stadio, ma anche di fumogeni. Al liceo Cardano, il lancio di un fumogeno ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e carabinieri a metà mattina, a lezioni quasi terminate. In quel momento le classi stavano uscendo, a gruppi scaglionati, e quando la scuola era ormai quasi vuota qualcuno tra gli studenti ha lanciato il fumogeno, provocando qualche istante di disordine. Un ragazzo ha anche accusato lievi sintomi da intossicazione.

Iniziative originali, per salutare l’anno scolastico e l’arrivo delle sospirate vacanze, si sono segnalate in diversi istituti di Milano. Per esempio, alcuni alunni dell’Einstein hanno organizzato una pedalata notturna per le strade della città: il gruppo si è dato appuntamento poco prima di mezzanotte di fronte al liceo, programmando il ritorno giusto in tempo per condividere una colazione insieme ed entrare tutti quanti in classe per seguire l’ultimo giorno di lezione e ascoltare l’ultimo suono della campanella. Un centinaio di studenti di diversi istituti scolastici, tra cui la Manzoni, hanno trascorso la notte tra mercoledì e giovedì a ballare al Monte Stella. Altri hanno preferito ballare e festeggiare direttamente nel cortile della scuola, com’è successo al Bottoni, oppure al parco Ravizza.

A Milano gli studenti festeggiano l’ultimo giorno di scuola: ritrovo al parco e…

Ultimo giorno di scuola per gli studenti di Milano, non mancano i festeggiamenti dai più estremi, come il lancio di fumogeni che ha provocato una lieve intossicazione a uno studente, fino ai più originali. Al Tenca è stato “avvistato” uno studente travestito da dinosauro, impegnato a ballare mentre i compagni suonavano il tamburo. Poi gli immancabili gavettoni, dallo stesso Tenca fino al Parini.

I festeggiamenti più grandi per la fine della scuola sono però attesi per la serata di giovedì e anche per le prossime nottate: in via Beroldo stasera si ritroveranno gli studenti del Carducci, venerdì sarà invece il momento dei maturandi del Pareto e del loro ballo ispirato a quelli statunitensi. All’anfiteatro Martesana festeggeranno poi gli studenti del Cremona. Ritrovo al Parco Lambro per il Natta, ma anche per gli istituti Besta, Caravaggio e Molinari.

