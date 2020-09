UMBERTO AGNELLI/ Il fratello di Gianni primo marito di Antonella Bechi Piaggio

Della famiglia di Enrico Piaggio, protagonista del tv movie con Alessio Boni in onda oggi su Rai Uno, ha fatto parte a ben vedere anche uno dei componenti delle famiglie più celebri d’Italia: Umberto Agnelli. Ultimo di sette fratelli, figlio di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, ad un anno rimase orfano di padre (morto in un incidente aereo), ad undici di madre (incidente d’auto). A svolgere per lui le funzioni di padre fu di fatto Gianni Agnelli, l’Avvocato, di tredici anni più grande. E proprio nei confronti del maggiore, Umberto osservò per tutta la vita un rispetto e un attaccamento di natura quasi filiale. Più discreto e apparentemente meno brillante di Gianni, Umberto Agnelli lo affiancò per anni alla guida della FIAT, condividendo con lui la spinta riformatrice. A soli 22 anni divenne presidente della Juventus, risultando il più giovane numero uno nella storia del club bianconero.

UMBERTO AGNELLI, PRIMO MARITO ANTONELLA BECHI PIAGGIO

Il 28 febbraio 2003, alla morte del fratello Gianni Agnelli, gli subentrò alla presidenza della FIAT. Affetto da carcinoma polmonare, morì a sua volta il 27 maggio 2004 nella sua residenza della Mandria, nel territorio di Venaria Reale. Ad assisterlo la seconda moglie, Allegra Caracciolo, cugina di Marella Caracciolo, moglie di Giovanni Agnelli. Il motivo che collega Umberto Agnelli ai Piaggio: Antonella Bechi, figlia adottiva del papà ideatore della Vespa, nonché prima moglie di Umberto. Il caso volle che lei stessa, finita la relazione con l’esponente della famiglia torinese, si risposasse con un lontano parente materno di Allegra Caracciolo, Uberto Visconti di Modrone. Ad Antonella Bechi Piaggio e Umberto Agnelli un grande dolore: quello per la morte di “Giovannino” Agnelli, il figlio morto a soli 33 anni a causa di un tumore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA