Dove è stata girata la serie Libera di Rai 1? Dopo l’incredibile successo e il debutto di martedì 19 novembre 2024, i telespettatori si chiedono quali siano le location della fiction con Lunetta Savino, che ha interpretato in modo a dir poco magistrale la protagonista di questa meravigliosa opera targata Rai. Proprio lei veste i panni di Libera Orlando, un giudice impegnato nella costante ricerca della verità, ma soprattutto, in un caso che vede la morte inspiegabile di una ragazza di nome Bianca.

La serie Libera è ambientata in quel di Trieste, una città che grazie al suo fascino, porta con sè quell’aspetto misterioso perfetto per una fiction sulla giustizia, che fa da sfondo alle ricerche dei due protagonisti, Pietro (interpretato da Matteo Martari) e Libera. Le riprese si sono svolte nella città a partire da settembre 2024 e sono durate per ben quattro mesi. Tra le location più frequenti, troviamo senza dubbio Palazzo Carciotti, allestito in modo tale da sembrare la Questura di Trieste, dove si svolgono moltissime vicende della serie.

Libera, le location della serie Rai 1: bellezze architettoniche ed edifici imponenti

Tra le location di Libera troviamo anche il famoso Palazzo di Giustizia di Trieste, che spesso viene utilizzato per le riprese di alcune serie Rai. Si tratta di un edificio di estremo valore storico e culturale, inaugurato nel lontano 1929 e ancora oggi una bellezza incredibile costruita dal famoso architetto Enrico Nordio, con citazioni romani quali la raffigurazione dei giudici Triboniano, Papiniano e Ulpiano. A parlare è anche il regista della serie, Gianluca Mazzellam che ha voluto scegliere proprio la città di Trieste per via della sua posizione mozzafiato sul mare, con eleganza e un’architettura imponente.

“Città di mare, città di vento, città di cieli tersi e azzurri, città dall’architettura nobile.” conferma il regista, “È stato per me un enorme piacere ambientare le scene della serie nelle sue strade e nei suoi palazzi e ho fatto di tutto per restituire al pubblico di Rai 1 tutto il suo fascino“. Tra le varie location spuntano anche lo Yacht Club, fondamentale per le ricerche di Bianca, il porto di Trieste e la bellissima Piazza dell’Unità d’Italia. Spicca poi anche Melara, il quartiere che nella serie verrà soprannominato come “alveare” e che ha visto anche le riprese di “Tuta Gold“, brano di successo di Mahmood.