Umberto Galimberti: “No vax sono violenti”/ “Portano in giro l’infezione e fan danni”

Umberto Galimberti, filosofo, è intervenuto nella serata di sabato 6 novembre 2021 ai microfoni della trasmissione di La 7 “In Onda”, in collegamento audiovisivo, per esprimere la sua personale opinione sugli scontri e sulle tensioni che si stanno registrando in queste settimane in Italia dopo l’introduzione del Green Pass obbligatorio da parte del Governo Draghi. In particolare, il letterato ha parlato delle scene di violenza che si sono palesate, purtroppo, in numerose piazze del nostro Paese durante i cortei e le manifestazioni, arrivando a dichiarare che “i no vax non sono una minoranza che esprime le sue opinioni, ma portano in giro l’infezione e bloccano l’attività economica. Questi fanno danni!”.

UMBERTO GALIMBERTI: “SI POSSONO AVERE CONVINZIONI DIVERSE, MA ALLA VIOLENZA DICO NO”

Insomma, un giudizio tranchant quello espresso dall’esperto, che poi ha ancora puntato il dito contro i no vax successivamente, evidenziando come sia possibile appartenere a correnti di pensiero differenti, ma lo scambio di idee e soprattutto la difesa delle proprie non deve mai avvenire attraverso la violenza. “Uno può avere convinzioni diverse – ha asserito Umberto Galimberti –, ma nel momento in cui diventano pericoli per gli altri sono armi. Pensarla in maniera differente dal prossimo non autorizza affatto l’esercizio della violenza, perché sono violente queste persone”.

