Umberto Smaila: “Torno in tv con Ale e Franz”/ Spoiler: “Programma Rai con comici…”

Umberto Smaila, storico conduttore di “Colpo grosso”, è intervenuto nel pomeriggio di lunedì 23 maggio 2022 ai microfoni di Rtl 102.5 News, con particolare riferimento al contenitore denominato “Trends&Celebrities”, per commentare la conquista dello scudetto da parte del Milan. Una circostanza in cui l’attore ha rivelato una clamorosa anticipazione televisiva: Umberto Smaila sta per tornare in televisione insieme ad Ale e Franz, all’interno di un programma targato Rai e che costituirà una vera e propria passerella per i più grandi comici di sempre.

Umberto Smaila "Io in difficoltà economiche? Fake news"/ "Mai stato meglio di così!"

Pur non avendo spoilerato il nome della trasmissione, è praticamente certo che si tratti di “Corso Sempione 27”, trasmissione di Rai Due che rende omaggio ai grandi maestri della comicità milanese e italiana, dagli anni Settanta in poi. Come si legge nelle anticipazioni, ci saranno artisti del calibro di Paolo Rossi, i Gatti di vicolo Miracoli, Teo Teocoli e Massimo Boldi, con filmati ripescati dalle teche Rai, aneddoti esilaranti e sketch insieme ai protagonisti degli anni d’oro del cabaret.

Umberto Smaila: "Io cupido per Totti e Ilary Blasi"/ "Con Jerry Calà rimorchiavamo"

UMBERTO SMAILA ANNUNCIA IL RITORNO IN TV SULLA RAI CON ALE E FRANZ

Non sono stati svelati dettagli ulteriori da parte di Umberto Smaila circa la sua ricomparsa sulla scena televisiva, ma “Corso Sempione 27” è – si legge nelle anticipazioni disponibili in rete – “un contenitore in cui sul filo conduttore del divertimento, si racconta al pubblico in studio, composto da ragazze e ragazzi provenienti da alcune scuole di teatro, l’arte, il costume e la vita a Milano di artisti memorabili, da Cochi e Renato a Jannacci, a Gaber, che hanno fatto la storia della risata e dello show con uno stile ancora oggi modernissimo e inarrivabile”.

Umberto Smaila e Nini Salerno/ Mogli, amori e esordi con I Gatti di Vicolo Miracoli

Tutto questo e altro ancora sono “gli elementi sui cui Ale e Franz si baseranno per intervistare e rendere omaggio a quelli che una volta per loro erano soltanto i mostri sacri e che oggi sono diventati amici”. Insomma, un ritorno da protagonista assoluto per Umberto Smaila.











© RIPRODUZIONE RISERVATA