Un Albergo Etico nell’Oltrepò Pavese/ “Testimonianza di inclusione sociale e lavorativa”

Anche la Lombardia, e precisamente l‘Oltrepò pavese, avrà il suo Albergo Etico. Ad annunciare la realizzazione del progetto, che vede al centro le persone con disabilità, è stata Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia, a fianco di Alex Toselli, co founder Albergo Etico e Alice Zelaschi, sindaco di Rivanazzano Terme, comune quest’ultimo dove appunto sorgerà la struttura alberghiera. “L’Oltrepò – ha detto l’assessore Lucchini – racchiude percorsi culturali, naturalistici ed enogastronomici straordinari che devono saper far rete e sistema per potenziare l’offerta ricettiva dell’intera Provincia. La presenza di un Albergo Etico, autentica testimonianza dell’inclusione sociale e lavorativa, a Salice Terme, saprà far crescere il nostro territorio. Questo intervento va considerato come un grande investimento turistico”.

E ancora: “La presenza di una tale realtà virtuosa contribuirà ad aumentare la percezione della nostra Provincia. Sarà vista come una destinazione turistica sempre più attrattiva, sostenibile e inclusiva. Regione Lombardia sarà sempre al fianco delle associazioni e degli imprenditori che credono in questi valori. Quelli delle infrastrutture sociali, capaci di rendere il nostro territorio accessibile alle persone con disabilità, costruendo percorsi che diano valore alle abilità di ogni individuo”. Albergo etico è un’associazione nata nel 2006 ad Asti e ad oggi vede ben 20 punti aperti non soltanto in Italia ma anche all’estero, leggasi Argentina, Stati Uniti, Norvegia, Spagna, Australia, Slovacchia, Albania e Israele.

ALBERGO ETICO NEL PAVEDESE: “TURISMO DI QUALITA’ E INCLUSIONE”

“Un esempio virtuoso di impresa sociale – come si legge su Lombardianotizie.online – capace di abbinare turismo di qualità a reale inclusione sociale, per costruire, un futuro valorizzante di tutte le fragilità”. All’interno di Alberto Etico lavoreranno ragazzi con disabilità di varie gravità, ognuno formato per affrontare un percorso di libertà e indipendenza, imparando nel contempo un mestiere: obiettivo del progetto, un futuro più inclusivo che porti ad un cambiamento sociale concreto.

Albergo Etico sorgerà presso l’attuale Park Hotel di Salice Terme: “L’attenzione al mondo della ‘fragilità’ – ha spiegato il proprietario, Francesco Preti – ha origini lontane, forse da quando nostra madre ci mandava all’asilo a Centro Don Gnocchi e in colonia con bambini con disabilità. In quei momenti è scattata la nostra sensibilità. Grazie ad Albergo Etico crediamo sia possibile continuare con la nostra passione dell’ospitalità aiutando anche chi ne ha bisogno”.

