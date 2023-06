Si arrampica sul balcone e rompe la finestra per picchiare la ex/ 22enne arrestato a Pavia

In provincia di Pavia, un 22enne è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento. Il ragazzo è entrato a casa della ex compagna, arrampicandosi da un balcone e rompendo una finestra. I militari lo hanno bloccato proprio nell’abitazione, dove una volta entrato aveva iniziato a picchiare la donna. I vicini, insospettiti dalle urla, hanno avvisato il 112, che è intervenuto in tempo per salvare la ragazza.

Giulia Tramontano, Alessi: “Non uccidere è scritto nei Comandamenti”/ “Alessandro...”

Il giovane, di origini pakistane e con precedenti, che fa il pizzaiolo, ha pedinato la ex, una donna 33enne, raggiungendo la sua abitazione, dove è entrato. La ex compagna ha cercato di difendersi ma il 22enne ha iniziato a picchiarla. Le urla hanno allarmato i vicini, tanto da avvertire i carabinieri, che giunti sul posto hanno fermato l’aggressore. La vittima ha riportato delle contusioni ma ha rifiutato le cure e non è voluta andare in ospedale.

Investe e uccide la figlia 54enne/ Choc a Monopoli: arrestato 86enne con precedenti

Il 22enne di Pavia già denunciato dalla ex

Il ragazzo arrestato era già stato denunciato dalla vittima nel dicembre 2022 per atti persecutori e maltrattamenti. Poche settimane fa, il giovane di origine pakistana aveva ricevuto un ammonimento dal questore di Pavia. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di mercoledì 31 maggio 2023: ad intervenire i carabinieri della stazione del comune pavese di Gambolò, intorno alle 14.45. La vittima è una donna di origine rumena con la quale il 22enne aveva avuto una relazione.

Portato via dai carabinieri in flagranza di reato, l’arresto del giovane 22enne è stato consolidato oggi, 3 giugno. Il ragazzo rimarrà in carcere fino alla prossima udienza. Il ragazzo dovrà ora rispondere delle accuse di atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento.

Impagnatiello/ “Ho cercato di bruciare più volte corpo di Giulia, lo volevo in cenere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA