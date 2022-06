Un altro domani/ Anticipazioni puntata 20 giugno: Victor corteggia Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 20 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 20 giugno, della soap opera “Un altro domani” Julia e Sergio si sono sposati senza dirlo a Diana. Durante i festeggiamenti organizzati da Tirso nel suo albergo, Sergio annuncia che lui e Julia venderanno la casa e se ne andranno in giro per il mondo. Stupita dalle parole del marito, Julia sembrano convivere la sua decisione ma poi comincia a pensare che sia la scelta migliore per lei. Tirso, intenzionato ad allargare l’albergo, fa un’offerta a Julia per comprare la casa appartenuta a Carlos. Nel passato a Río Muni, Carmen ha salvato la vita di Kiros ma si è attirata l’odio di Patricia. Intanto Carmen scopre che il padre sfrutta gli operai con turni di lavoro massacranti. Patricia suggerisce a Victor, figlio di Ventura, di corteggiare Carmen, sottolineando che così potrebbe ottenere anche il rispetto e l’approvazione di suo padre.

Sei Sorelle, anticipazioni puntata 20 giugno 2022/ Jesus viene trovato morto e...

Un altro domani, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un altro domani” Francisco è furioso con Carmen, che ha salvato la vita a Kiros: i signori della colonia non sono disposti a perdonare chi mette a rischio lo status quo e ora Francisco si trova in una posizione molto scomoda. Ines chiede a Carmen e Augustina massima riservatezza: se Ventura dovesse scoprire cosa ha fatto sua moglie, le conseguenze sarebbero durissime per lei. Julia ha deciso di dare una seconda possibilità alla sua relazione con Sergio e accetta di sposarlo. La ragazza chiede a Elena di farle da testimone e coinvolge Tirso nei preparativi del matrimonio, ignorando i sentimenti che l’albergatore prova per lei. Tirso vorrebbe confessare il suo amore a Julia prima delle nozze, ma non trova il coraggio e assiste impotente alla nozze della ragazza con Sergio.

