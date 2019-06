Un amore improvviso/ Su Canale 5 il film con Margo Harshman (oggi, 17 giugno 2019)

Un amore improvviso va in onda oggi, lunedì 17 giugno, a partire dalle ore 16.40 su Canale 5. È stato distribuito dall’azienda PixL Entertainment, con la regia affidata a Bradford May, originario di Los Angeles (California). Quest’ultimo ha diretto diversi episodi di alcune serie televisive di successo, tra le quali spiccano Smallville, NCIS e Supernatural. Si è inoltre cimentato sul grande schermo in La Tata dei Desideri, Friend Request – Scatti d’amore e Una Baby Sitter all’improvviso. Il ruolo di protagonista principale è stato affidato all’interprete Margo Harshman, diventata famosa grazie alla serie per ragazzi Even Stevens e consacratasi nei film Keith e In viaggio per il college. Viene affiancata dal collega Steve Talley, a sua volta conosciuto soprattutto per aver preso parte alle serie televisive Summerland, Pretty Little Liars, The 100 e Hindsight. Presente anche Brittany Underwood, molto apprezzata per Il delitto del lago, In salute e in malattia e Accadde il giorno di San Valentino. Il cast è completato da Samantha Figura, Catherine Mary Stewart, DeVaughn Nixon e Jack Wagner.

Un amore improvviso, la trama del film

La trama di Un amore improvviso si concentra sulla giovane avvocato newyorchese Diana. Dopo la morte di suo zio Hugh, riceve in eredità buona parte della sua vigna e torna in campagna. L’altra metà del terreno viene invece lasciato a Seth, storico collaboratore di Hugh ed ex fidanzato di Diana. I due, per ottenere in maniera definitiva la proprietà, sono costretti a lavorare insieme per diverse settimane al raccolto e alla vendemmia. Per entrambi, la situazione si fa complicata, dato che non hanno alcuna intenzione di collaborare insieme. Tuttavia, decidono di unire le loro forze per evitare di perdere il controllo di un’area piuttosto vasta, rispettando le volontà di Hugh. Dopo i primi attriti, i due ragazzi sono costretti ad affrontare un avversario comune alquanto pericoloso. Si tratta del loro vicino di casa Grant Garritson, che mette in pratica ogni genere di tecnica per mettere la coppia ulteriormente in difficoltà. Il rapporto tra Diana e Seth peggiora in misura esponenziale, ma dopo mille peripezie torna l’armonia e ogni impedimento viene finalmente lasciato in secondo piano.

