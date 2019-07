Un amore improvviso/ Su Canale 5 il film con Margo Harshman (oggi 19 luglio 2019)

Questo pomeriggio, venerdì 19 luglio, alle 16.50 su Canale 5 va in onda la commedia romantica “Un amore improvviso” (titolo originale “Love on the Vines”). La pellicola è stata diretta dal regista Bradford May nel 2017, noto per aver diretto diversi episodi di alcune serie televisive di successo, tra le quali spiccano “Smallville”, “NCIS” e “Supernatural”. Il cast del film è composto da Margo Harshman, Catherine Mary Stewart, Jack Wagner, Steve Talley, Brittany Underwood, David DeSantos, DeVaughn Nixon, Samantha Figura, Danielle Langlois e Parker Harris.

Un amore improvviso, la trama del film

Quando lo zio Hugh muore, Diana (Margo Harshman) deve lasciare lasciare il suo lavoro di avvocato per prendersi cura della sua vigna e delle sue proprietà. Ma lo zio ha lasciato metà della sua vigna a Diana e l’altra metà a Seth (Steve Talley), suo braccio destro ed ex-fidanzato di Diana. I rapporti tra i due sono ancora difficili, ma nel suo lascito Hugh ha stabilito che dovranno lavorare fianco a fianco fino alla prossima vendemmia. I due ex fidanzati fanno la conoscenza di Grant Garritson (Jack Wagner), vicino e rivale di Hugh, che cerca di seminare zizzania tra Diana e Seth per compromettere il loro lavoro nella vigna. Diana e Seth avranno a disposizione solo qualche settimana per salvare il lavoro di Hugh e capire i sentimenti che li legano ancora…

