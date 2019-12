Un bianco Natale per Zeus/ Su Italia 1 il film con Gary Valentine (27 dicembre 2019)

Un bianco Natale per Zeus va in onda oggi, venerdì 27 dicembre 2019 prevede sulle frequenze di Italia 1 partire dalle ore 16:20 la messa in onda del film di genere commedia per Zeus. Si tratta di un film televisivo realizzato nel 2010 degli Stati Uniti d’America con la regia di Michael Feifer il quale ha voluto dare anche il proprio contributo per quanto riguarda lo sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Il film è stato distribuito negli Stati Uniti e nel resto dei paesi nordamericani con il titolo originale The Dog Who saved Christmas Vacation. Nel cast sono presenti tra gli altri Gary Valentine, Elisa Donovan, Brennan Bailey, Kayley Stallings, Mario Lopez e Dean Cain.

Un bianco Natale per Zeus, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Un bianco Natale per Zeus. Un uomo di nome George decide di prendere come regalo per i propri bambini e soprattutto per la propria casa un labrador di nome Zeus che in passato ha avuto a che fare con il mondo della polizia in quanto era un cane poliziotto particolarmente valido. La sua iniziativa non viene per nulla vista di buon grado dalla moglie e soprattutto saprà conquistare molto presto la simpatia di tutti i componenti della famiglia anche perché effettivamente tenero e coccolone. L’obiettivo principale per il quale era stato adottato il cane era quello di difendere in maniera straordinaria la casa dai possibili tentativi da parte di ladri di vario genere. In effetti con il passare dei giorni durante il periodo natalizio il cane avrà molto a che fare con alcuni ladri che cercano di sfruttare i momenti in cui proprietari della casa si trovano fuori di casa. I loro tentativi tuttavia andranno tutti male in quanto Zeus si dimostrerà essere un abile cane poliziotto pronto a capire in anticipo tutte le loro intenzioni e quindi a scongiurare ogni genere di possibilità che il colpo posso andare a segno. Molto presto Zeus diventerà un vero e proprio Beniamino di tutta la periferia della cittadina ed in particolar modo dei vari componenti delle case limitrofe a quella di George. Insomma ben presto Zeus diventerà un vero e proprio componente della famiglia molto amato e coccolato praticamente da tutti.

