Un fantasma accanto a me, regia di Emily Ting

Il palinsesto televisivo di Rai 2 prevede per il pomeriggio di venerdì 27 dicembre a partire dalle ore 15:30 la messa in onda del film di genere sentimentale – fantastico Un fantasma accanto a me. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata nel 2004 negli Stati Uniti d’America il cui titolo originale è Girl Haunts Boy. Regia è stata affidata a Emily Ting, la quale si è occupata anche della stesura del soggetto della sceneggiatura, mentre nel cast sono presenti diversi attori famosi tra Michael Cimino, Peyton List, Andrea Navedo, Phoebe Holden, Brandon Michael Hall, Christine M. Campbell e Samantha Everett.

Tra i grandi protagonisti del film Un fantasma accanto a me c’è l’attore americano Michael Cimino nato a Las Vegas il 10 novembre del 1999. Si è fatto conoscere al grande pubblico soprattutto per aver preso parte alla realizzazione di alcune serie televisive come Love, Victor e Non ho mai.

Di chiare origini italiane, il giovane Michael ha esordito sul grande schermo del 2019 con il regista Gary Dauberman del film Annabelle 3 mentre nel 2022 fa parte del cast della pellicola Cheerleader per sempre di Alex Hardcastle. In televisione l’esordio è avvenuto nel 2017 con la serie Training Day alla quale hanno fatto seguito tante altre come Walk the Prank e How I Met Your Father.

La trama del film Un fantasma accanto a me: un legame profondo (e sovrannaturale)

Un giovane ragazzo di nome Cole sta attraversando un periodo particolarmente difficile della sua vita in ragione della precoce morte dell’amato padre. È stato un dolore fortissimo che lo ha portato a chiudersi in se stesso e soprattutto ad avere una enorme sfiducia verso il futuro. In questo contesto di grande negatività accade qualcosa di straordinario e quasi magico. Il ragazzo improvvisamente comincia a vedere davanti ai propri occhi un fantasma di nome Bea.

Inizialmente si spaventa tantissimo ma alla fine si rende conto che proprio questo fantasma diventa la sua migliore amica stringendo con lei un improbabile legame di amicizia. Sarà proprio il fantasma ad accompagnare il ragazzo in tutte le varie impellenze della quotidianità aiutandolo ad affrontare momenti di grande sconforto e dolore. I due si troveranno anche a dover gestire una situazione molto difficile e in particolare nel cercare di spezzare un’antica maledizione che sembra aver colpito non solo il fantasma, ma anche la famiglia del ragazzo.

