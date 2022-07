Un giorno in Pretura, 9 luglio/ Processo ai Bianchi: ergastolo per omicidio Willy

Un giorno in Pretura, puntata 9 luglio su Rai 3: l’omicidio di Willy

Nella seconda serata di oggi, sabato 9 luglio, appuntamento con la trasmissione storica di Rai3, Un giorno in pretura, condotta come sempre da Roberta Petrelluzzi. L’appuntamento con la nuova puntata dal titolo “Arrivano i Bianchi” si baserà interamente sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro nella notte del 6 novembre 2020. Nei giorni scorsi è giunta l’attesa sentenza che ha condannato alla pena dell’ergastolo i due fratelli Bianchi, Marco e Gabriele. Furono loro, secondo i giudici della Corte di Assise di Frosinone, ad uccidere il giovane 21enne intervenuto durante una lite per difendere un suo ex compagno di scuola.

Un giorno in pretura questa sera ripercorrerà l’intera vicenda, accendendo i riflettori in modo particolare sulle tappe del processo che, grazie a decine di testimonianze da parte dei ragazzi presenti la sera del pestaggio ha cercato di fare luce su un delitto che ha sconvolto una intera comunità e tenuto l’Italia con il fiato sospeso.

Un giorno in pretura: come e dove seguirlo in tv e streaming

Quello di Willy Monteiro Duarte fu definito un omicidio che colpì l’intero Paese per via della sua inaudita ferocia e per la totale mancanza di movente. La notte del 6 settembre di due anni fa quando il giovane 21enne perdeva la vita dopo essere stato massacrato con calci e pugni. Accusati della sua morte sono quattro ragazzi: Francesco Belleggia, Mario Pincarelli e i due fratelli Bianchi, Marco e Gabriele. Proprio loro quattro, durante una violenta aggressione avrebbero ucciso il ragazzo trovatosi nel posto sbagliato al momento sbagliato.

La nuova puntata di Un giorno in pretura dedicata al processo ai fratelli Bianchi sarà visibile a partire dalle ore 23.35 circa sulla terza rete di Casa Rai, ma sarà possibile vedere l’appuntamento anche in live streaming attraverso la piattaforma RaiPlay. In contemporanea alla messa in onda televisiva, collegandosi dal sito o tramite app da dispositivi mobili e smart tv, sarà possibile visionare il programma anche in replica una volta terminata la puntata.











