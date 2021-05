Un Giorno in Pretura, caso Raffaele Cutolo/ Diretta video streaming 8 maggio 2021

“Un Giorno in Pretura” ritorna su Rai 3 in seconda serata a cominciare da oggi, sabato 8 maggio 2021. La trasmissione, condotta da Roberta Petrelluzzi, propone ai suoi spettatori, come di consueto i casi più noti e discussi della cronaca nera e giudiziaria del nostro Paese, ricostruendoli a partire dagli accesi dibattimenti nelle aule di tribunale. Il ritorno del programma, peraltro, avverrà in grande stile, come annunciato sugli account social: “#UnGiornoinPretura – si legge su Twitter – ripropone il processo più significativo di tutta la vicenda penale di Raffaele Cutolo”.

Raffaele Cutolo, il re della nuova camorra organizzata, è morto a febbraio dopo una lunga malattia, portando via con sé una pagina storica della criminalità napoletana. Egli, infatti, aveva fondato la nuova camorra organizzata ed era stato condannato a quattordici ergastoli. Ma non solo: nel corso della serata, troverà spazio anche il processo di Vincenzo Casillo, braccio destro di Raffaele Cutolo. Un affresco che descrive la criminalità organizzata che ha sconvolto l’Italia dalla metà degli anni Settanta alla fine degli anni Ottanta.

UN GIORNO IN PRETURA, DIRETTA STREAMING VIDEO 8 MAGGIO

Questa sera, dunque, “Un Giorno in Pretura” ripercorrerà le vicende giudiziarie di Raffaele Cutolo con il consueto stile che accompagna la trasmissione di Rai 3 sin dal 18 gennaio del 1988, quando fu mandata in onda la sua prima puntata. La peculiarità di un programma longevo come questo risiede nel fatto che le aule giudiziarie vengono coperte a 360 gradi dalle telecamere, che ripropongono, senza commento, i numerosi processi tenutisi nelle corti di giustizia italiane. Come si legge sulla pagina Facebook di “Un Giorno in Pretura”, “è la realtà ad essere protagonista: ogni processo è infatti una storia individuale, che ha come personaggi principali vittime e imputati. Alle immagini registrate nell’aula della Corte d’Assise, che costituiscono il corpo centrale della trasmissione, vengono affiancate ricostruzioni filmate dei fatti e contributi audiovisivi inediti e particolarmente suggestivi realizzati da reparti specializzati di polizia e carabinieri”. Fra i processi documentati negli anni, spiccano quello a Erich Priebke per l’eccidio delle Fosse Ardeatine e il processo nodale dell’era Tangentopoli, quello a Sergio Cusani.

