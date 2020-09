Un matrimonio all’inglese/ Su Rai 3 il film con Jessica Biel (oggi, 19 settembre)

‘Un matrimonio all’inglese (Easy Virtue)’ va in onda nel pomeriggio di oggi, 19 settembre 2020, su Rai 3 alle ore 17,20. La co-produzione anglo-canadese del 2008 è diretta dall’ottimo Stephan Elliott. Questi è regista abile proprio nelle atmosfere tipicamente britanniche, cineasta alla direzione di film impegnativi nelle lavorazioni, lungometraggi che puntano su storie intense ed attori in grado di sostenere parti importanti, psicologicamente e drammaturgicamente interessanti. Lo ricordiamo nel divertente ‘Priscilla, la regina del deserto (The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert)’, commedia ma non facile nel trattare le tematiche del travestimento maschile, nell’addentrarsi nel mondo delle ‘drag queen’, pellicola feliciemente riuscita anche grazie alle doti talentuose di Guy Pearce e Hugo Weaving, Re Elrond nella saga ‘Il Signore degli anelli’. Di Elliott non possiamo però dimenticare ‘The Eye – Lo sguardo (Eye of the Beholder)’ un thriller intenso e noir, ancora un successo grazie alla sua direzione unita alla classe di Ewan McGregor, Geneviève Bujold, Ashley Judd. In ‘Un matrimonio all’inglese’ nei ruoli principali troviamo Jessica Biel nel ruolo di Larita. L’attrice protagonista di ‘Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre)’, un horror da cineteca, o di ‘Home of the Brave – Eroi senza gloria (Home of the Brave)’, accanto a Samuel L. Jackson, nel nostro film trasmesso dalla terza rete RAI riesce a stare perfettamente al fianco del protagonista, Colin Firth nella parte di Jim Whittaker.

Un matrimonio all’inglese, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Un matrimonio all’inglese. Siamo nel 1930, anni ancora felici per un’Europa che presto incontrerà di nuovo la Guerra, ma in quelle dolci atmosfere bucoliche di rinascita, l’energica Larita Huntington, americana ed emancipata, irruenta e bellissima, si mette in mostra in tutto il Vecchio Continente vincendo il Gran Premio di Monaco, prima donna nella storia a battere colleghi automobilisti maschili in una manifestazione sportiva su quattro ruote. Galeotte le atmosfere vacanziere della Costa Azzurra, Larita incontra John Whittaker, un gentiluomo inglese, divertente ma di origini britanniche e di famiglia tradizionalista, un giovane Lord per intenderci. Eppure John è con Larita tenero, divertente, brillante, al punto che dopo un focoso amore è per la coppia naturale prima fidanzarsi, poi innamorarsi.

Senza avere però fatto i conti con la famiglia di lui, i Whittaker e la loro passione nelle regole sociali della buona società inglese. Tutto cambia, anche il rapporto tra John e Larita, quando la ragazza di Detroit arriva nella meravigliosa casa di campagna del marito, una villa elegante, lussuosa, conforme in tutto, gestita dalla suocera Veronica (l’attrice Kristin Scott Thomas, per intenderci Fiona in ‘Quattro matrimoni e un funerale’) che con la nuora non ha nessuna intenzione di essere permissiva. Scontro frontale immediato e diretto: nessuno sconto per una donna che guida automobili, ha abitudini da emancipata ‘yankee’, non conosce il codice comportamentale. Sarà questo il futuro di Larita? Avrà tregue in famiglie oppure John compirà scelte d’amore per il bene di entrambi? Oppure…



