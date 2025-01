Un passo dal cielo 8 anticipazioni: chi ha sparato a Vincenzo Nappi? Manuela sospetta di Stephen!

Ogni giovedì in prima serata su Rai1 stanno entrando sempre più nel vivo le trame della fiction con protagonisti Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Marco Rossetti. Con lo splendido scenario delle Dolomiti sulle sfondo continuano le vicende personali e professionali dei vari personaggi. A catalizzare l’attenzione dei telespettatori sono non solo i singoli casi di puntata ma anche la storia d’amore tra Manuela e Nathan che sta sbocciando e soprattutto il dramma di Vincenzo Nappi che è rimasto vittima di un agguato e, dopo essersi risvegliato dal coma, ha scoperto di aver perso l’uso delle gambe. Per fortuna ci sono buone speranze che la paralisi sia solo temporanea e possa ritornare a camminare.

Tuttavia la domanda resta: chi ha sparato a Vincenzo Nappi? Da Un passo dal cielo 8 anticipazioni si scopre che Manuela proseguirà nelle sue indagini ma ogni volta la pista seguita si rivelerà sbagliata e si ritroverà al punto di partenza. Le anticipazioni sulla prossima puntata, tuttavia, svelano che forse ci potrebbe essere una clamorosa svolta nelle indagini ed il principale sospettato sarà un nome clamoroso. L’ispettrice Nappi, che ha il volto di Giusy Buscemi, ricostruirà a poco a poco l’attentato al fratello e inizierà a sospettare che a sparare a Vincenzo Nappi sia stato Stephen Anderssen (Raz Degan) il padre biologico di Nathan Sartor (Marco Rossetti). La scoperta sarà sconvolgente: è davvero il ricercatore il colpevole?

Le indagini per scoprire chi ha sparato a Vincenzo Nappi di Un passo dal cielo 8 e soprattutto perché si sono dimostrare complesse ed intricate. Inizialmente tutti i sospetti di Manuela si sono concentrate su Marco Rho un contadino che conoscenza bene il commissario perché in passato proprio a causa di una sua inchiesta era finito in carcere e una volta uscito l’uomo si sarebbe vendicato, insomma l’agguato sarebbe dovuto ad un regolamento di conti. Sul finire della scorsa puntata, in realtà, c’è stato il clamoroso colpo di scena Manuela ha scoperto che era Nathan il vero obbiettivo dell’agguato: perché? Da Un passo dal cielo 8 anticipazioni si scopre che la Nappi continuerà ad indagare fino ad arrivare a sospettare che il colpevole sia Stephen Anderssen ma nel frattempo sorgerà un altro problema e Nathan potrebbe essere in pericolo. L’appuntamento con le nuove puntate della fiction di Rai1 è per ogni giovedì in prima serata a partire dalle 21.30 circa.