Anticipazioni Un passo dal cielo 8: chi ha sparato a Vincenzo Nappi, e perché?

Sta andando in onda una nuova puntata della fiction di Rai1 con protagonisti Enrico Ianniello e Giusy Buscemi e cresce sempre di più la tensione per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 si scopre che Manuela continuerà ad indagare sull’agguato al fratello, chi ha sparato a Vincenzo Nappi e perché?

Al momento sembra che il colpevole sia Marco Rho un contadino che in passato era finito in carcere proprio a causa di un indagine del commissario. Una volta uscito l’uomo si sarebbe vendicato in quella che sembrerebbe una resa dei conti, mentre Manuela è convinta di seguire questa pista Nathan appare sempre più scettico convinto che ci sia dell’altro dietro. Qual è la verità? Chi ha sparato a Vincenzo di Un passo dal cielo 8? L’appuntamento con le nuove puntate della fiction è per ogni giovedì in prima serata su Rai1.

E non è tutto perché dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 si scopre che nelle prossime puntate potrebbero esserci delle buone notizie per Vincenzo Nappi che tornerà a camminare. Dopo l’agguato che gli ha lesionato il midollo spinale il commissario è entrato in coma gettando nello sconforto la sorella Manuela ma anche l’amico di sempre Huber e la compagna Carolina. Quest’ultima gli è rimasta accanto fino al risveglio ed ha commosso tutti i telespettatori il toccante discorso fatto dopo il risveglio di Nappi sull’importanza della famiglia e del sostegno non solo nei momenti belli ma soprattutto in quelli più difficili anche se non tutto sarà facile e non mancheranno degli scontri e delle crisi. La domanda perà resta: chi ha sparato a Vincenzo Nappi? L’appuntamento con la fiction di Rai1 è per ogni giovedì in prima serata.