Si conclude oggi la settimana di Un posto al sole e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà dopo la consueta pausa del weekend, le anticipazioni come sempre rivelano interessanti novità in merito alla puntata che andrà in onda lunedì 11 novembre 2024. L’amatissima soap opera partenopea riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei telespettatori con tante intriganti vicende che incuriosiscono tutti. In onda da lunedì a venerdì su Rai 3 alle 20.50 conquista sempre un enorme successo, gli episodi inoltre sono sempre disponibili sulla piattaforma streaming Raiplay.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nell’episodio di lunedì 11 novembre 2024 dopo essersi fatto travolgere dalla passione con Rossella Nunzio si sentirà in colpa e deciderà di parlarne con Diana. Le cose però andranno in modo diverso da come sperava, Cammarota infatti non avrà il coraggio di svelare alla Della Valle la vera natura del loro rapporto.

Anticipazioni Un posto al sole, lunedì 11 novembre 2024: Silvia e Michele sanno tutto su Fusco, cosa consiglieranno a Rossella

Ci saranno molte altre novità a Un posto al sole dopo la pausa del fine settimana. Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che Silvia e Michele dopo aver scoperto le molestie subite da Rossella da parte del primario avranno una visione totalmente diversa sulla delicata questione. La loro reazione infatti sarà diversa e daranno consigli opposti alla figlia.

Giulia chiederà aiuto a Don Antoine per far riavvicinare il quartiere al Centro Ascolto, il suo scopo è anche quello di riuscire a superare i pregiudizi nei confronti degli immigrati. Però sarà Rosa ad avere un’ottima idea, suggerirà infatti una festa di quartiere con bevande e cibo gratis per far tornare il sereno nel quartiere. La Picariello sarà poi pronta ad affrontare il suo primo giorno di scuola serale. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano anche che Alice sta per iniziare lo stage in radio ma Marina non vedrà bene la sua condotta troppo leggera. La nipote con il suo modo di fare e la sua solita vitalità riuscirà a stupirla.

