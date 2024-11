Un’altra settimana di Un posto al sole sta per giungere al termine e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà prima della solita pausa del weelkend, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di venerdì 8 novembre 2024. Queste fanno sapere che Rossella si scontrerà duramente con il primario, lui la accuserà di avergli rivolto insinuazioni infondate e volgari. Da un po’ la Graziani si sente a disagio in ospedale a causa dell’atteggiamento di Fusco e stavolta avrà un crollo emotivo con Nunzio. La dottoressa non potrà fare a meno di sfogarsi con lo chef del Caffè Vulcano, per entrambi ci saranno delle inaspettate conseguenze.

L’amatissima soap opera partenopea va in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan con le sue intriganti vicende. Gli inquilini di Palazzo Palladini non fanno mai annoiare i telespettatori e questi restano incollati al televisore per sapere tutto quello che succederà. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nell’episodio di venerdì 8 novembre 2024 Alice dopo la visita in radio si mostrerà intrigata, a catturare la sua attenzione è stata soprattutto una nuova conoscenza.

Anticipazioni Un posto al sole, venerdì 8 novembre 2024: Alice farà uno stage in radio? Micaela è gelosa

Ci saranno altre interessanti novità e colpi di scena a Un posto al sole, durante l’ultimo appuntamento settimanale in onda venerdì 8 novembre 2024. Le anticipazioni fanno sapere che Roberto vorrebbe coinvolgere Alice in radio facendole fare uno stage, decisione che prenderà senza consultare Filippo, dunque scavalcandolo per l’ennesima volta.

Nel frattempo, nella puntata di venerdì 8 novembre 2024 Micaela continuerà a notare una certa vicinanza tra Manuela e Samuel e deciderà di intervenire. Le anticipazioni di Un posto al sole non svelano cosa farà la Cirillo, in molti si chiedono se prova fastidio perché è gelosa o solo a causa del suo orgoglio ferito. Non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi dell’amatissima soap per scoprire tutto quello che succederà.

