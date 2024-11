Va in onda oggi l’ultima puntata di Un posto al sole prima della consueta pausa del weekend, sul web però sono già trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di lunedì 18 novembre 2024. L’amatissima soap opera partenopea riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi restano incollati al televisore da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre per assistere alle intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, novità e colpi di scena non mancano mai. Oltre che in televisione tutti gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni La Promessa, puntate 16-17 novembre 2024/ Il conte de Ayala indaga sulla morte di Feliciano

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nella puntata che andrà in onda lunedì 18 novembre 2024 con il suo solito atteggiamento arrogante Roberto Ferri cercherà di imporre a Filippo di liberare in radio alcuni spazi pubblicitari per fare posto agli spot dell’impresa Gagliotti con cui ha da poco iniziato a collaborare. In preda alla disperazione a causa dei suoi debiti economici Costabile finirà nella cerchia di Gennaro e si ritroverà ad affrontare nuovi problemi con il criminale.

Anticipazioni Il paradiso delle signore, 18 novembre 2024/ Jerome corteggia Clara, Matteo si dimette

Anticipazioni Un posto al sole, 18 novembre 2024: Alice sempre più vicina a Vinicio, amara sorpresa per Palladini

Da quando si sono incontrati in radio Alice e Vinicio Gagliotti hanno iniziato a sentirsi e frequentarsi e la loro complicità aumenterà sempre di più. La nipote di Marina sarà talmente presa dal giovane imprenditore che deciderà di confidarsi con la nonna. Nella puntata che andrà in onda dopo la pausa del fine settimana, lunedì 18 novembre 2024, la Pergolesi dirà alla Giordano che finalmente ha iniziato a provare interesse per qualcuno ed è la prima volta che succede dopo Nunzio.

Anticipazioni Beautiful, puntata 16 novembre 2024/ Hope bacia Thomas a Roma, Liam incredulo

Ci sarà un altro colpo di scena a Un posto al sole nell’episodio di lunedì 18 novembre 2024. Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che Alberto dovrà fare i conti con una novità che lo getterà subito nello sconforto. Di che si tratta? Eduardo e Clara hanno deciso che non torneranno a vivere a Napoli, Palladini in preda alla disperazione chiederà aiuto a Luca.