La settimana di Un posto al sole sta per giungere al termine e in molti sono curiosi di scoprire cosa succederà prima della consueta pausa del weekend, le anticipazioni relative all’episodio di venerdì 15 novembre 2024 svelano come sempre tante novità e colpi di scena. L’amatissima soap opera partenopea, in onda da lunedì a venerdì su Rai Tre alle 20.50, riesce sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori con le sue intriganti vicende. Questi, puntata dopo puntata restano sempre incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini, gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nella puntata di domani, venerdì 15 novembre 2024, Costabile finirà per mettersi contro brutte persone. Il nipote di Mariella per coprire i suoi debiti economici ha rubato i soldi destinati ai lavori del parco archeologico di Manuela e dovrà restituire al più presto il denaro sottratto all’ex fidanzata a sua insaputa.

Anticipazioni Un posto al sole, venerdì 15 novembre 2024: Federico torna a Napoli, la felicità di Alberto però durerà poco

I tantissimi fan di Un posto al sole assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che andrà in onda venerdì 15 novembre 2024 su Rai 3. Le anticipazioni trapelate sul web rivelano che nascerà un’ottima collaborazione tra Gennaro Gagliotti e Roberto Ferri. Aumenterà anche la complicità tra Alice e Vinicio, i due hanno iniziato a frequentarsi dopo essersi conosciuti in Radio e scopriranno di avere molte cose in comune.

Dopo mesi di lontananza Federico, Clara e Eduardo torneranno finalmente a Napoli, una notizia che renderà Alberto al settimo cielo. Dopo ciò che è successo a causa sua l’avvocato Palladini ha sentito moltissimo la mancanza del figlio e non vede l’ora di rivederlo. La sua felicità però non durerà a lungo, le anticipazioni di Un posto al sole infatti rivelano che riceverà una sorpresa che non gli piacerà affatto. Di che si tratta? Al momento non sono trapelati altri dettagli in merito, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che succederà.

