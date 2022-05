Un posto al sole/ Anticipazioni 26 maggio: Rossella in crisi, lascerà l’ospedale?

Un posto al sole: anticipazioni della puntata del 26 maggio 2022

Nella puntata di oggi, giovedì 26 maggio, di “Un posto al sole” Rossella è nei guai deve rispondere della sua disattenzione, non aver annotata sulla cartella clinica l’allergia del paziente è una grave mancanza. Virginia decide di approfittare della situazione. Con Rossella fuori gioco, la donna cerca di riconquistare Riccardo e farlo ragionare sul loro rapporto. Riccardo chi sceglierà? In fondo se Rossella ha sbagliato con il paziente e anche perché lui è intervenuto durante la visita per chiedere un confronto con la Graziani. Roberto Ferri non accetta ancora la gravidanza di Lara, che cerca il conforto di Filippo, il quale non concepisce l’atteggiamento freddo del padre.

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Ornella ordina a Rossella di andare a chiamare Virginia per un controllo cardiologico del paziente che la Graziani ha mandato in fin di vita non annottando nella cartella la sua allergia a un antibiotico. Rossella riflette molto sull’incidente al punto da pensare che il medico non è un mestiere adatto a lei. Virginia decide di giocare sulla crisi di Rossella per avere dei ritorni personali. Lara, incinta di Roberto, decidendo di non abortire, si trova in una guerra fredda con Ferri. Inaspettatamente Filippo è dalla sua parte.

