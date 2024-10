Un’altra settimana di Un posto al sole sta per giungere al termine e moltissimi fan sono curiosi di scoprire cosa succederà nell’episodio di venerdì 25 ottobre 2024, le anticipazioni come al solito svelano interessanti novità e colpi di scena. L’amatissima soap opera partenopea va in onda da lunedì a venerdì su Rai 3 alle 20.50 e riesce sempre a tenere incollati al televisore moltissimi telespettatori con le sue intriganti vicende. Prima della consueta pausa del weekend Rossella inizierà a collaborare con Fusco, nei giorni scorsi il primario ha deciso di coinvolgerla in un progetto molto importante.

Sin dall’inizio la Graziani è apparsa entusiasta per il fatto che abbia deciso di coinvolgerla nonostante sia ancora una specializzanda, però un gesto del primario l’ha spiazzata. Quale? Una carezza sul viso che alla giovane dottoressa è sembrata alcquanto inopportuna. Rossella ha iniziato a chiedersi se sia stato solo il frutto della sua suggezione oppure no, intanto le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che inizierà comunque a lavorare al fianco di Fusco.

Anticipazioni Un posto al sole, venerdì 25 ottobre 2024: Rosa scopre cosa dicono di lei e Don Antoine nel quartiere

Da quando Don Antoine è diventato il nuovo parroco del quartiere Rosa ha istaurato un rapporto speciale con lui, in più occasioni infatti ha potuto contare sul suo supporto e la sua vicinanza. Lui ci tiene ad essere presente e ad offire il suo aiuto, spesso si reca anche a casa sua e questo ha iniziato ad insospettire la gente nel quartiere. Da settimane infatti circolano delle voci in merito al loro legame, sono in molti ad insinuare che tra i due sia nata una relazione. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Rosa scoprirà cosa dicono di lei e del parroco, pettegolezzi infondati che la turberanno non poco.

Rosa apparirà molto preoccupata nella puntata di venerdì 25 ottobre 2024 e Giulia contibuirà a complicare maggiormente la delicata situazione. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano poi che Roberto sentirà sempre di più la mancanza di Marina, riceverà però una sorpresa che potrebbe cambiare del tutto la situazione.