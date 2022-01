Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 10 gennaio: Rossella vs Virginia, e Riccardo?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 gennaio

Nella puntata della soap opera “Un posto al sole” in onda su Rai 3 oggi, lunedì 10 gennaio Rossella e Riccardo sembrano aver trovato il loro equilibrio, ma una minaccia disturberà la loro unione: Virginia è a Napoli e la Graziani se la dovrà vedere con l’ex moglie di Crovi, infelice del fatto che il suo ex si sia innamorato di un’altra donna. Riccardo cerca un chiarimento tra Rossella e Virginia, ma non sarà semplice. Silvia comincia a vivere pubblicamente la sua storia con Giancarlo, ma Guido è imbarazzato dalla nuova relazione della cugina.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 10 gennaio: Vittorio preoccupato per Flora

Un Posto al Sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Un posto al sole” Rossella dopo aver parlato con Riccardo è titubante, non sa ancora che per lei stanno arrivando altri problemi legati a Virginia, ex moglie di Crovi e ossessionato dal marito. Vittorio è in partenza per Oslo e Speranza è in crisi, non sa più cosa fare, lo scherzo organizzato ha ferito i suoi sentimenti, ma il bacio dato a Samuel le è piaciuto, in crisi non sa cosa scegliere per il suo futuro sentimentale. Inizia la sfida a scacchi tra Renato e Raffaele: Poggi ma si trova a dover giocare in assenza del piccolo Camillo, esperto di scacchi. Irene sarà il giudice della gara. Rossella va a salutare Vittorio prima della sua partenza: il ragazzo le dà un ultimo consiglio invitandola ad ascoltare il suo cuore.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 10 gennaio: Genoveva in prigione. Bellita è morta?Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 gennaio: Douglas sente la mancanza di Thomas

© RIPRODUZIONE RISERVATA