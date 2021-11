Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 11 novembre: Niko sospetta di Mattia

Un posto al sole, anticipazioni puntata 11 novembre

Nella puntata di oggi, giovedì 11 novembre, della soap opera “Un posto al sole” Niko, dopo l’intuizione do Diego, che ha comunicato i suoi sospetti alla polizia fornendo probabilmente il materiale per risolvere l’indagine, è sempre più convinto che l’aggressore di Susanna sia Mattia. Il rider è ancora a piede libero e, non pago di aver ridotto in fin di vita la povera Picardi, ha intenzione di colpire ancora. Riuscirà NiKo a dimostrare la sua colpevolezza? Nel frattempo Fabrizio è preoccupato di perdere per sempre Marina, conscio che Roberto si stia avvicinando pericolosamente alla moglie approfittando del suo atteggiamento distante e nervoso. Fabrizio tenterà dunque in extremis di recuperare il rapporto. Ce la farà o è già troppo tardi per allontanare Marina dal furbo imprenditore? Lara è tornata a Napoli e Ferri è pienamente convinto che il suo rientro non sia una casualità ma che la donna nasconda qualcosa. I sospetti di Roberto saranno fondati? Qual è la motivazione che ha spinto Lara Martinelli a tornare a Napoli?

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole Marina si trova a dover fare una scelta tra l’ex marito Roberto Ferri e Fabrizio. Marina e Fabrizio sono reduci da una brutta discussione che ha creato nel loro rapporto l’ennesima frattura; ne sta approfittando il manager Roberto Ferri, intenzionato a riconquistare la sua ex. Marina non è per niente indifferente alle attenzioni che le riserva Roberto ma è molto preoccupata per Fabrizio e vorrebbe aiutarlo a uscire dalla sua dipendenza dall’alcol. Quale sarà la scelta di Marina? Guido, nonostante avesse garantito di sostenere la moglie nel perorare la causa della nipote di fronte al padre, ha deciso all’ultimo minuto di rimangiarsi la parola data. Espedito, dopo il confronto con la figlia Speranza, sostenuta comunque egregiamente dalla zia Mariella, lascia Palazzo Palladini, rasserenando gli animi di Vittorio e Samuel; prima di partire però investe Guido dell’impegnativo compito di vegliare sulla figlia. Guido riuscirà ad assolvere questo inatteso incarico? E Mariella lascerà correre senza conseguenze il “tradimento” del marito?

