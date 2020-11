Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 12 novembre: la proposta di Bea a Niko

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 12 novembre 2020

Un Posto al Sole torna oggi, 12 novembre 2020, andiamo a vedere le anticipazioni di questa nuova puntata. Beatrice sembra pronta a fare una proposta concreta a Niko. Gli ha procurato un colloquio di lavoro presso lo studio Legale Leone. Tra Bice e Cotugno sembra essere successo qualcosa durante una serata passata insieme. Giulia si trova ancora a dover combattere contro la protesta partita verso una famiglia rom che è in attesa di una casa popolare. Salvatore sembra essere sulle tracce di Mariella, pronto a smascherare quello che per lei è diventato un segreto. Infine Rossella si trova di fronte a un paziente che le è davvero molto familiare. Come si comporterà?

Un Posto al Sole, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Un Posto al Sole. Ieri Clara ha lasciato la casa del suo ormai ex compagno Alberto con la gravidanza che sembra essere davvero arrivata alla fine. La donna sta dunque per partorire e lo farà lontana dal padre del suo bambino nonostante lo ami ancora. Serena è tornata con Filippo anche se Leonardo continua a cercarla con insistenza. Palladini si è messo sotto col lavoro, ormai preso dall’incarico che le ha assegnato una vecchia conoscenza della sua famiglia, cioè Barbara. Silvia non riesce ad affrontare tutto quello che le è accaduto, l’aggressione che ha subito rimane fresca nei suoi occhi come un trauma che si rinnova giorno dopo giorno.



