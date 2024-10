Anticipazioni Endless Love puntata serale di oggi 24 ottobre 2024: Kemal tenta di uccidere Emir

È tutto pronto per una nuova e attesissima puntata della dizi turca con protagonista l’amore contrastato tra Kemal e Nihan e il cattivissimo Emir. Stando a quanto riportano le anticipazioni Endless Love della puntata di oggi, 24 ottobre 2024, in prima serata su Canale5 ci sarà la resa dei conti con Kemal che tenterà di uccidere Emir soffocandolo. Andando con ordine, Emir getterà via il diario di Nihan rimanendo con il sospetto che Kemal possa averlo letto. Contemporaneamente scoprirà che Asu gli ha mentito la sere dell’incidente perché non era a casa con Kemal. Per questo motivo accecato dall’ira andrà dalla sorella.

Un posto al sole, anticipazioni 25 ottobre 2024/ Rosa sconvolta dai pettegolezzi su lei e Don Antoine

Tuttavia proprio mentre l’uomo minaccerà di farla pagare alla sorella, interverrà in suo aiuto il Soydere. Kemal tenterà di uccidere Emir ma Asu lo convincerà a non farlo. Nel frattempo Emir per punizione vieterà alla sorella di vedere la madre Mujgan. Emir inizierà a sospettare che Kemal sappia che Deniz è sua figlia e deciderà di spiargli, piazzerà una telecamera in un orsetto della camera della bambina e così scoprirà che l’uomo sa già tutto. Da parte sua Kemal sarà disposto a non dire nulla pur di salvaguardare Nihan e Deniz ed evitare ripercussioni da parte di Emir. Nonostante ciò gli costi molta sofferenza.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 25 ottobre 2024/ Alfredo scopre tutto su Clara e Jerome

Endless Love, anticipazioni puntata serale di oggi: Mujgan tradisce il figlio Emir

Le anticipazioni Endless Love rivelano inoltre che mentre Emir sa tutta la verità su Nihan e Kemal quest’ultimi si chiedono se sa di loro e decideranno di indagare. La svolta arriverà inaspettatamente da Mujgan, la donna appena ripresasi da un lungo coma con voce flebile rivelerà alla pittrice che il figlio sa già tutto. Emir verrà tradito dalla sua stessa madre quindi. La sete di vendetta di Kemal nei confronti di Emir crescerà sempre di più e cercherà in ogni modo di distruggerlo.

Al centro delle trame della puntata di questa sera, 24 ottobre 2024, di Endless Love ci sarà anche Zeynep che troverà lavoro in una caffetteria e Hakan le chiederà se vorrebbe andare a vivere a casa sua nel frattempo. Piena di orgoglio inizialmente Zeynep rifiuterà ma poi, quando scoprirà che lui è in possesso del bottone rinvenuto nella stanza di ospedale dove è stato ucciso Ozan, deciderà di accettare e andrà a vivere con lui. Infine Efsane continuerà a fare la spia per Emir e a segnalare ogni movimento o dialogo sospetto avvenuto all’interno della casa. Eda, scopertolo, dirà tutto a Nihan che a sua volta rivelerà a Kemal che Emir ha minacciato la piccola Deniz.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 24 ottobre 2024/ Clara e Alfredo vivono un momento magico

Endless Love quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Endless Love della puntata di oggi non resta che ricordare l’appuntamento con i nuovi episodi della dizi turca per questa sera, giovedì 24 ottobre 2024, in prima serata su Canale5. Le puntate possono seguite anche in diretta streaminig sul sito Mediaset Infinity e dopo la messa in onda saranno sempre consultabili. Per quanto riguarda gli ascolti, invece, la puntata andata in onda giovedì scorso è stata vista da meno spettatori del solito a causa della concorrenza con Don Matteo 14.