Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: il ritorno di Viviana

Un posto al sole, anticipazioni puntata 12 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 12 ottobre, della soap opera “Un posto al sole” Michele decide di non dire a Silvia quanto visto, ma di salvare il suo matrimonio con una proposta alternativa che sorprenderà la moglie. Clara per eliminare le tensioni che la vedono coinvolta tra Alberto e Patrizio decide di lasciare quest’ultimo, ma un fatto inaspettato la porterà a cambiare idea. Continua l’incertezza di Filippo conteso tra il passato e il presente, tra il senso del dovere per Serena e i nuovi sentimenti nei confronti di Viviana: chi sceglierà?

Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 ottobre: Liam trova le pillole di Vinny

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Michele ha sorpreso la moglie Silvia tra le braccia del suo amante. Cosa farà il giornalista? Affronterà la moglie? Filippo e Serena si sono riavvicinati, ma Viviana torna a Napoli mettendo nuovamente in crisi il loro rapporto. Filippo riflette sulle parole di Viviana: come mai è riuscito ad affezionarsi alla figlia ma non a provare affetto per Serena? Clara comincia a non accettare più i continui litigi tra Alberto e Patrizio: lascerà il suo compagno?

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 ottobre: Liam geloso di SteffyUna Vita/ Anticipazioni puntata 9 ottobre: i sensi di colpa di Felicia

© RIPRODUZIONE RISERVATA