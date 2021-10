Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 14 ottobre: Rossella attratta da Crovi

Un posto al sole, anticipazioni puntata 14 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 12 ottobre, della soap opera “Un posto al sole” Rossella è sempre più in crisi per via dell’attrazione che prova per il dottor Riccardo Crovi, così prende un’inattesa decisione. Niko è molto stanco, il mistero dell’aggressione di Susanna lo ha molto stressato e il padre Renato non è sempre stato di aiuto. Anche Roberto Ferri ha un punto debole e c’è una donna a cui non sa dire di no: sua figlia Cristina lo comanda senza remore. Marina assiste alla scena sorpresa e divertita da vedere Roberto così vulnerabile.

Una vita/ Anticipazioni puntata 14 ottobre: Felipe in coma!

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Silvia deve prendere una decisione importante: accompagnare Michele significa chiudere con Giancarlo: per lei sembra arrivato il tempo di chiarire i suoi sentimenti. Silvia decide di partire con Michele, ma gli eventi gli sono contro, non riesce ad organizzare i turni al Vulcano. Il nuovo incarico di Ornella la mette in difficoltà, troppo stress e poca collaborazione, Riccardo sarà il centro dei malcontenti di Ornella. Rossella cerca di rasserenare gli animi, ma nel frattempo scopre del rapporto tra la madre e Giancarlo con grande sorpresa e un certo disappunto. Marina sostiene Serena, ma i suoi consigli sembrano non aiutare la Cirillo che si trova di fronte ad un Filippo ancora senza memoria. La presenza di Viviana si fa sempre più ingombrante e Roberto Ferri ne è il più consapevole di tutti. Serena viene a sapere da Viviana del suo incontro con Filippo e si mostra ostile alla sua volontà di iscrivere Irene ad una scuola di scacchi. Riccardo bacia Rossella.

