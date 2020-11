UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni puntata 16 novembre: Rosella e Patrizio insieme?

Un Posto al Sole torna in onda stasera, lunedì 16 novembre 2020, andiamo a scoprire le anticipazioni della nuova puntata della storica soap opera di Rai 3. Rosella e Patrizio si ritrovano a fare ancora l’amore. I due ragazzi si confidano con i loro amici per capire se ci sono ancora dei sentimenti che possono riavvicinarli. Rossella si confida con Vittorio, mentre Patrizio parla con Alex rivelando di aver aspettato tanto quel momento. Il giovane Giordano decide di andare a parale con l’ex ragazza e la raggiunge all’università. Patrizio esprime i suoi sentimenti a Rossella che però non sembra convinta che tra loro possa funzionare ancora. Ilaria assiste al battibecco tra i due: approfitterà del momento per farsi avanti con Patrizio? Intanto la tensione tra Michele e Silvia non sembra destinata a dissiparsi. Per Giulia arriva una spiacevole notizia sul fronte lavorativo, ma la donna sembra intenzionata a reagire. Niko deciderà di entrare a far parte dello Studio Leone, aumentando le preoccupazioni del padre.

Un Posto al Sole, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Un Posto al Sole. Giulia aiuta una famiglia rom a trovare casa, ma viene aggredita dai condomini e si trova costretta a chiamare la polizia. Michele e Silvia non si sono ancora ripresi dalla brutale aggressione subita mentre erano in viaggio verso Indica, per andare a trovare Teresa e Otello. La donna sembra nascondere un terribile segreto, mentre il giornalista si sente terribilmente in colpa per non aver saputo difendere sua moglie. Serena è pronta a raggiungere Filippo, ma un inconveniente rischia di fermarla. Mentre Marina s’interroga sul legame tra Lara e Roberto, Alberto si presenta al primo giorno di lavoro nell’agenzia della Filangieri. Infine Bice vuole vendicarsi di Guido, ma per ora ne fa le spese solo Mariella.



