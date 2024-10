Fuori dal Coro si è occupato ieri sera del problema Emilia Romagna, e delle continue alluvioni delle ultime settimane causate dal maltempo. Raffaella Regoli, giornalista del talk, racconta: “E’ accaduto di nuovo, l’Emilia Romagna di nuovo sott’acqua dopo appena 20 giorni, quando arrivo sull’appennino bolognese la rabbia si impasta al fango e al dolore, qui è morto un ragazzo di 20 anni e non si può morire a 20 anni perchè i fiumi non vengono puliti e le opere non vengono fatte”.

Simone è stato travolto da un torrente a pochi metri da casa: “Quando sua mamma mi ha detto, non troviamo Simone…”, racconta una vicina, poi le immagini drammatiche del funerale del povero ragazzo, con la madre disperata. “Non è più tollerabile nel 2024 dover temere quando piove, non è possibile che l’acqua dei fiumi si unisca alle lacrime”, le parole del fratello durante le celebrazioni del funerale. “La regione che dovrebbe occuparsi della manutenzione dei fiumi dà la colpa al cambiamento climatico, ma guardate cos’abbiamo scoperto”, racconta ancora la Regoli mostrando delle immagini girate il primo ottobre, quindi più di 20 giorni fa: “I rami che occupano il ponte sopra il Savena sono gli stessi di oggi, nessuno li ha rimossi: perchè non si è messo in sicurezza questa terra?”.

EMILIA ROMAGNA, FUORI DAL CORO E LE VOCI DEI CITTADINI

“Due volte in un mese e un anno fa è troppo”, aggiunge una donna del posto, e ancora: “E’ la terza volta”, mentre un signore sottolinea: “E’ colpa della pulizia dei fiumi, non li hanno mai puliti qui”, e ancora: “Che si vergognino, non è possibile che se piove un giorno avviene questa cosa qua”. L’inviata di Fuori dal Coro si è quindi recata a Bologna: “Quartiere Borgo Panigale, l’acqua ha invaso un sottopassaggio e le persone sono scappate per mettersi in salvo”, immagini spettrali.

“Oggi lo scandalo è qui in centro, dove il Comune ha scoperto il canale di Reno ed è accaduto il disastro”, il canale è stato scoperchiato invadendo il centro di Bologna. “Il sindaco dovrebbe responsabilmente dimettersi”, l’appello di un bolognese la cui farmacia è stato invasa dall’acqua. “Sono 50 anni che siamo qui dentro, mai alluvioni a Bologna, è la prima volta, le precipitazioni sono state molto forti ma il canale era coperto e l’acqua è venuta fuori, perchè lo hanno aperto? Lo chieda al sindaco”.

EMILIA ROMAGNA, FUORI DAL CORO A BOLOGNA: “CANALE TOMBATO PER 70 ANNI…”

L’inviata aggiunge: “Qui doveva venire il grande Naviglio e invece abbiamo fatto la grande alluvione”. Il canale è stato tombato per 70 anni e non è mai successo nulla, ma il sindaco Matteo Lepore sottolinea: “La politica nel suo complesso non ha svolto il proprio compito, bisognerà spiegare ai cittadini che il territorio non è sicuro, e se non è sicuro cosa fa?”, sono le parole del primo cittadino durante un consiglio comunale, ma secondo Fuori dal Coro non sarebbe questo il giusto approccio per risolvere il problema.

“Il canale di Reno per fortuna che è uscito, la pressione dell’acqua non ha fatto i danni che abbiamo avuto in altre zone della città”, ha commentato il sindaco parlando proprio con Rete 4, “Tutti gli esperti hanno detto che sarebbe uscita comunque l’acqua, perchè l’acqua è uscita anche dalle fognature. Io sono andato lì e sono stato accolto bene”, ha concluso.