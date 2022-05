Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 18 maggio: Marina furiosa con Lara!

Un posto al sole, anticipazioni puntata 18 maggio 2022

Nella puntata di oggi, mercoledì 18 maggio, della soap opera “Un posto al sole” Marina scopre che Lara è la causa dei fallimenti più dolorosi della propria vita sentimentale: la Giordano si infuria e si spinge pericolosamente verso un gesto inconsulto che manderà Roberto in crisi. Viola ha invitato Michele a parlare in classe della sua esperienza di giornalista schierato contro la camorra, ma qualcuno ha sabotato il suo intervento facendo scattare l’allarme antincendio. Chi è stato? Bianca ha dei sospetti. I rapporti tra Niko ed Alberto sono sempre più difficili: Alberto fa di testa sua e l’incontro con l’imprenditore coinvolto in un concorso non è sicuramente di aiuto…

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole“ Lara strappa l’assegno di Roberto Ferri e rifiuta la sua richiesta di abortire. Lara non vuole rinunciare al bambino, perché in passato ha cercato una gravidanza e non è mai arrivata, considera questo bambino un dono, ma la sua decisione mette Roberto in crisi e lo rende ostile. Viola che non riesce a trovare il colpevole della scritta alla lavagna che incitava alla camorra, decide di sollecitare i ragazzi sul tema della camorra e omertà invitando Michele in classe per un discorso. Renato, seppur abbia riconosciuto di aver approfittato della disponibilità di Giuditta, sembra non aver capito la lezione…

