Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 19 maggio: Marina parte per Londra, tornerà?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 19 maggio

Nella puntata di oggi, giovedì 19 maggio, di “Un posto al sole“ Bianca non è ancora fuori dai guai della Challange: un’altra sua compagna di scuola, Gaia, sembra coinvolta. Questa volta la sfida fa davvero paura, cosa faranno le due ragazzine? Cederanno alla tentazione di affrontare la sfida? Marina e Lara si scontrano nuovamente, l’amore per Roberto le rende nemiche. Affronta e addolorata Marina parte per Londra per il compleanno di Alice. Tornerà indietro o resterà a Londra? Giancarlo aveva chiesto a Silvia di trasferirsi con lui a Bari, Silvia, dopo essersi presa del tempo, giunge a una decisione e decide di informare la figlia Rossella.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Marina è arrabbiata, triste, rancorosa. La vicenda di Lara la rende inquieta. L’amore per Roberto è davvero forte e di fronte all’ennesimo ostacolo per un loro ricongiungimento l’ira prende il sopravvento. L’evento organizzato a scuola da Viola con il coinvolgimento di Michele in cui si doveva affrontare la tematica della camorra, viene interrotto dall’allarme antincendio, ma trovare il responsabile risulterà davvero difficile. Una casualità oppure un atteggiamento voluto per intimidire la professoressa? Nico e Alberto sono in contrasto sul lavoro, Niko non sopporta più l’atteggiamento di Alberto, ma purtroppo è costretto a collaborare con lui.

