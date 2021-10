Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 19 ottobre: Jimmy conquisterà Cristina?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 19 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 19 ottobre, della soap opera “Un posto al sole” i medici hanno deciso di svegliare Susanna, in tanti sperano che si riprenda. Ma c’è anche chi auspica che non si risvegli mai più, come Mattia, responsabile dell’aggressione. Alberto e Clara sembrano aver trovato il loro equilibrio, ma la scelta della madrina di battesimo di Federico porterà nuove discussioni tra i due. Franco aiuta Jimmy a conquistare Cristina, la figlia del geloso e protettivo Roberto Ferri.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Jimmy decide di dichiarare il suo amore a Cristina grazie allo zio Franco: come reagirà la piccola Ferri? Roberto Ferri si trova spiazzato dal cambiamento della figlia, in su aiuto arriva Marina. Le indagini su chi ha aggredito Susanna sono lente e senza risultati, nel frattempo in ospedale si prende la decisione di provare nuovamente a svegliarla, tutti sono in attesa. Resta il dubbio che Susanna possa riportare danni neurologici. Niko decide di non dire a Renato dell’imminente risveglio di Susanna per non causargli ansia. Ornella parla di Susanna con Rossella presa dal suo tirocinio senza sosta. Mattia rivive la scena dell’aggressione.

