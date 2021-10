Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: Guido incontra Speranza

Un posto al sole, anticipazioni puntata 20 ottobre

Nella puntata di oggi, mercoledì 20 ottobre, della soap opera “Un posto al sole” Guido incontra Speranza, nipote di Mariella, a Napoli. Silvia riceve un nuovo invito da parte di Giancarlo. In un primo momento, la donna non sa se accettare ma è ancora una volta la passione ad avere la meglio. Silvia accetta di passare la notte nell’abitazione del Todisco, approfittando dell’assenza del marito e della figlia. Un imprevisto, però, rischia di mandare all’aria i piani della donna e di Giancarlo. Rossella è sempre più attratta da Riccardo e non si rende conto che un’altra persona sta pensando a lei: Mattia. Un evento inaspettato dà a Niko la possibilità di dire la verità ad una persona importante. Filippo, infine, si ritrova a dover affrontare nuove incomprensioni con Serena, che si dimostra ostile nei suoi confronti.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” il piccolo Jimmy si rende conto di essersi preso una cotta per Cristina. Chiede aiuto allo zio Franco per poter conquistare la bambina. In questa missione i due sono però costretti a vedersela con Roberto Ferri, che si è dimostrato essere una padre eccessivamente geloso e protettivo. Alberto è alle prese con l’organizzazione del battesimo di Federico. La scelta della madrina di suo figlio lo porta ancora una volta a litigare con Clara. La coppia, dunque, si ritrova a vivere un nuovo momento di tensione. I medici sono allora in procinto di risvegliare Susanna. Le persone più vicine all’avvocatessa si ritrovano a vivere dei sentimenti contrastanti. C’è infatti chi vuole che la donna si riprenda al più presto, e chi spera vivamente che non si risvegli più. Silvia continua a desiderare di poter salvare la sua famiglia e non riesce a viversi appieno la sua relazione extraconiugale con Giancarlo, che ormai è il suo amante da un bel po’ di tempo.

