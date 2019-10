Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 21 ottobre: cosa è successo tra Diego e Aldo?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 21 ottobre

A Un posto al sole Diego diviene il bersaglio degli inquietanti sospetti di Nicotera. Vittorio intanto, dopo il fallimento della sua relazione con Alex, cerca consiglio da Rossella. Il ragazzo sospetta che Alex sia venuta a sapere della sua tresca con Anita e che questa sia stata la ragione che ha spinto la ragazza a porre fine al loro rapporto. Nonostante l’aiuto offerto da Anita, Vittorio sente il bisogno di un parere estraneo e chiede pertanto a Rossella come sia meglio comportarsi. Giulia intanto, preoccupata per Renato, compie un gesto affettuoso verso l’ex marito che però l’uomo fraintende e finisce per prendere in malo modo. Riuscirà Renato a capire che Rossella ha agito solo mossa dalle migliori intenzioni? E Vittorio si riprenderà dal suo sconforto per la fine della storia d’amore con Alex? Ma soprattutto Diego verrà scagionato oppure i timori del padre si riveleranno davvero fondati? Cos’è successo dopo che il ragazzo ha lasciato la casa di Beatrice?

Un Posto al sole, dove siamo rimasti

Questa sera, lunedì 21 ottobre, alle 20.40 circa su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Un posto al sole. Prima di scoprire le anticipazioni della nuova puntata, rivediamo quanto successo venerdì scorso a Palazzo Palladini. Raffaele è sempre più preoccupato per la posizione del figlio Diego. Il sospetto che sia stato il figlio a investire Aldo Leone si fa strada nella mente del padre, anche perché il rapporto tra i due ragazzi non è mai stato troppo tranquillo. Indubbiamente hanno litigato e altrettanto sicuramente Diego ha colpito l’altro con un pugno. Ma è davvero finita così o c’è stato un ulteriore epilogo davanti a casa di Beatrice Lucenti? Marina intanto affronta Andrea, per spronarlo e provare a convincerlo che è giusto che lui si assuma i suoi impegni di padre con Alice. Vittorio intanto appare sempre più sotto tono dopo la rottura con Alex, e sembra che neanche gli sforzi compiuti da Anita per cercare di scuoterlo abbiano l’effetto desiderato.

