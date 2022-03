Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 23 marzo: Niko allontana Manuela

Un posto al sole, anticipazioni puntata 23 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 23 marzo, della soap opera “Un posto al sole“ Chiara è sempre più vulnerabile per via della cocaina, motivo per cui non mancano le tensioni con Nunzio. La ragazza, senza rendersene conto, è sempre più il bersaglio delle losche trame di Lara e Ferri. Niko invita Manuela a moderare il suo atteggiamento perché offensivo nei confronti di Susanna. Samuel è molto scoraggiato e Speranza vuole fargli una sorpresa per risollevare il morale del ragazzo: chiede aiuto alla zia Mariella per organizzare una serata davvero speciale.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole“ l’arrivo delle gemelle Cirillo ha causato non pochi problemi a Niko, che si ritrova con una Manuela che cerca di riconquistarlo e Micaela, la madre biologica di Jimmy che vuole portarlo con sé in Germania. Di fronte a questa situazione per eliminare gli attriti Niko tenta un accordo con Micaela per il bene del piccolo Jimmy. Accordo che non sembra essere apprezzato da Susanna che teme per il suo equilibrio familiare. Dopo il tradimento di Raffaele, la crisi con Ornella sembra davvero irreparabile, i due non trovano un punto di congiunzione. Tocca a Patrizio la scelta del suo sostituto dovrà decidere tra Samuel e Nunzio chi sceglierà?

LEGGI ANCHE:

