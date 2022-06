Un posto al sole, anticipazioni 24 giugno: Lara furiosa contro Marina

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi, giovedì 24 giugno, Lara è una furia: non riesce più sopportare Marina così vicina al suo Roberto. La Martinelli cercherà così di marcare il territorio e mettersi in mezzo ai due in ogni modo, causando nervosismo nei confronti della Giordano. Intanto, Rossella sembra aver preso una decisione sul suo futuro con Riccardo: i due si daranno una seconda possibilità dopo aver finalmente appianato le loro divergenze. Purtroppo qualcuno non sarà molto felice: quella persona assiste inerme e col cuore spezzato al loro riavvicinamento. Nel frattempo Niko si ritrova a dover gestire gli attacchi di panico di Renato, che è in ansia a causa dell’imminente partenza per le vacanze estive di Jimmy insieme a Micaela.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 giugno: Baker e Sanchez proseguono le indagini

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Rossella e Riccardo pronti a una seconda chance, ma…

Riccardo cerca di accorciare le distanze tra lui e Rossella, fiducioso che la coppia avrà una seconda possibilità. La ragazza, però, ha altro per la mente: deve prepararsi a una nuova e dura sfida con Virginia. Altrove, Raffaele è sempre più preoccupato per la sua situazione. Ormai nella morsa dei camorristi, l’uomo sa di non avere altre vie di fuga. Inoltre è stato costretto anche a mentire a suo figlio Diego che l’ha colto di sorpresa in un momento intimo con Elvira (l’unica a conoscenza della sua situazione e quindi anche l’unica in grado di consolarlo). Raffaele cade in una profonda crisi e uscire da quello stato precario in cui è finito sarà un’impresa sempre più difficile, ora che tutto inizia a remare contro di lui. Intanto, Clara ha ricevuto la lettera del padre e anche per lei inizia un momento di grande crisi. Infine, Michele sorprende Silvia con una decisione davvero inaspettata.

LEGGI ANCHE:

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 giugno: Riza uccide KorhanSei sorelle/ Anticipazioni puntata 24 giugno: Don Ricardo mette alle strette le Silva

© RIPRODUZIONE RISERVATA