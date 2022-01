Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 25 gennaio: Fabrizio è sfinito

Un Posto al Sole, anticipazioni 25 gennaio 2022

La puntata di Un Posto al Sole di oggi, 25 gennaio 2022, riserva tanta suspense come ci rivelano le anticipazioni. Fabrizio è ormai allo stremo delle sue forze, perso si rende conto di non avere altra soluzione, e un pensiero lo assale: farla finita! Dopo l’avviso di garanzia e l’aggressione rivolta nei confronti di Roberto, Fabrizio scappa in auto. Cosa succederà? Mentre non sono chiare le sorti di Fabrizio, Martina si avvicina nuovamente a Roberto, ci sarà un ritorno di fiamma tra i due? Patrizio decide di liberare Clara ammettendo l’aggressione ad Alberto.

Un Posto al Sole, dove eravamo rimasti

Dove eravamo rimasti in Un Posto al Sole? Marina è triste e impaurita dal comportamento del marito che fuori controllo, ha assunto atteggiamento di rabbia e rancore per cui lei teme per la sua incolumità. Dopo aver visto Clara di nuovo con Alberto, Patrizio decide di affrontare la ragazza per capire le motivazioni di questo riavvicinamento, ma non otterrà le risposte che desidera. Katia giunta a Napoli sembra scontrarsi con il figlio Nunzio, crede che il figlio non vada bene per Chiara e manifesta il suo malessere a Franco che le sta vicino e tenta di consolarla. Nel frattempo Angela è ancora via per lavoro, ci sarà un avvicinamento tra Franco e Katia?

